Mulher fica presa embaixo de sofá por mais de uma hora após escorregar com Crocs Imagem: The Sun/ Kennedy News

Uma mulher acabou ficando em apuros após tentar realizar uma simples mudança em sua residência. Sara Aziz, de 30 anos, resolveu mover o sofá sozinha por uma escada e acabou se dando mal devido ao seu Crocs.

“Eu pensei ‘Quer saber? Eu posso fazer isso, sou adulta, não preciso de nenhum homem, poder feminino”.

De acordo com o site ‘The Sun’' a mulher estava movendo o celular de cômodo após adquirir um novo, mas acabou presa embaixo do móvel.. “Num minuto eu estava de pé e no minuto seguinte estava caído. Caí de costas, o que doeu, e como o sofá estava muito baixo não consegui me levantar novamente”, explicou.

Sara então tentou ligar para o seu pai, mas ele estava ocupado. Felizmente, a mulher conseguiu contactar os bombeiros, que a ajudaram com a situação.

“Eu estava com meu celular no sutiã. Tive que fazer a coisa mais constrangedora do mundo e ligar para o corpo de bombeiros, fiquei presa por 90 minutos. Os bombeiros eram muito bonitos, mas eu estava deitado lá, parecendo uma lesma, então não acho que estava tão bem.”

Após o susto, o sofá, que foi adquirido pelo Facebook, se encontra agora no jardim de sua casa, cortado. Já a Crocs segue no seu pé, pois considera os melhores tipos de calçado.

LEIA TAMBÉM: Mulher usa o esperma do marido morto para gerar um bebê

“Ainda adoro os meus Crocs, uso-os diariamente. Mas aprendi a não levantar o sofá sozinha e a usar sapatos mais seguros nas escadas, especialmente ao levantá-los.”

Mulher fica presa embaixo de sofá por mais de uma hora após escorregar com Crocs Imagem: The Sun/Kennedy News

LEIA MAIS:

⋅ Vídeo: Enquanto alguns morrem de frio, outros fritam pastel com o calor do asfalto

⋅ Mulher viraliza e gera debate após postar vídeo com atitude polêmica em supermercado

⋅ Veja 4 detalhes presentes no quadro ‘Mona Lisa’ QUE VOCÊ NUNCA REPAROU