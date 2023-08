Mulher viraliza e gera debate após postar vídeo com atitude polêmica em supermercado

Uma americana viralizou no TikTok na última semana, após postar um vídeo dentro de um supermercado com uma atitude que dividiu opiniões.

Cecily Bauchmann, influenciadora de estilo de vida, postou dois vídeos na sua conta do TikTok fazendo compras em um supermercado. No primeiro vídeo, ela mostra takes do caminho do carro até a loja e pelos corredores do supermercado em pouco mais de dois minutos, mas é o segundo vídeo, de 12 segundos, em que ela está no caixa que provocou uma acalorada discussão.

No vídeo, a influenciadora aparece passando as suas compras no caixa, com os dizeres “eu toda vez no supermercado”. E, conversando com o atendente, ela diz: “também abri esse dentro do mercado”, enquanto mostra a embalagem vazia de sushi de salmão. “Sinto muito, eu estava com tanta fome”, continuou ela no vídeo.

Na legenda da publicação, que já tem mais de 4 milhões de visualizações, Cecily deixou a questão aberta para debate: “Abrir alimentos dentro de mercado é uma coisa normal?”, mas talvez ela nem imaginasse a quantidade de comentários que atrairia.

Embora a influenciadora tenha obtido algu apoio de pessoas que ficam com um pouco de fome enquanto fazem compras, a maioria de seus seguidores que não é legal, além de ser probibido. “Minha tia costumava fazer isso… era constrangedor haha”, comentou uma seguidora. “Não, porque não é meu até que eu pague mentalmente, é considerado roubo”, escreveu outra.

Mas, uma resposta que popularizou nos comentários trouxe à tona a perspectiva de que ela pode estar escapando impune desse comportamento devido ao privilégio de ser uma pessoa branca.

“Percebi que se você é negro, isso é uma grande proibição. Você não pode abrir uma bolsa para o seu filho, não pode dar a ele um morango ou uma uva por causa da forma como você é visto, não existem olhos gentis, não existem óculos cor de rosa, você é vilanizado”, publicou a tiktoker Jessilynn. Que continuou, admitindo já ter feito isso, mas que estar em um casamento inter-racial a fez pensar de forma diferente.

“Eu não percebia que estava causando problemas ao meu marido no supermercado com nosso filho de dois anos”, confessou. “Não há ódio a esta influenciadora. Eu amo ela. Acho que ela faz de tudo pelos filhos”, acrescenta Jessilynn. “É apenas uma oportunidade de conversar e conscientizar as pessoas sobre as pequenas coisas que são privilegiadas e nas quais talvez não pensemos o tempo todo”.

