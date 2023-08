Mulher usa o esperma do marido morto para gerar um bebê

Quando uma viúva decidiu seguir em frente com os sonhos de seu falecido companheiro, ela não esperava enfrentar uma onda de críticas. Isobel Barnes perdeu seu marido, Luke Barnes, devido a uma cardiopatia, mas decidiu seguir com os planos do casal para aumentar a família.

Conforme publicado pelo The Mirror, a jovem, de 22 anos, perdeu o companheiro nos primeiros meses de 2023, enquanto ele aguardava por um transplante de coração que não aconteceu.

Luke, que tinha 34 anos, lutava contra uma cardiomiopatia há 4 anos, mas seu estado de saúde se agravou ao longo de 2022, chegando a ser irreversível no início deste ano.

Após a morte de Luke, Isobel passou a se dedicar a realizar os desejos do marido e chegou a vender sua casa para passar dois meses viajando pela Austrália e por Bali como ele gostaria de ter feito.

Críticas por sua decisão

Agora, de volta a Inglaterra, Isobel pretende dar o próximo passo em sua busca por atender aos desejos do companheiro: ter um bebê.

Com intenção de iniciar o procedimento de fertilização in vitro nos próximos meses, a futura mamãe já começou a preparar a chegada do bebê.

“Sempre soubemos que ele estava em uma batalha contra a morte para poder continuar a nossa família. Muita gente não tem essa sorte. Já preparei as roupas do bebê, mas me questiono se não estou sendo egoísta porque o bebê não terá um pai aqui, presente, mas saberá sobre ele”, conta.

“Fico comovida ao ver casais anunciando a gravidez e saindo do hospital com seus bebês, e saber que o meu filho não terá isso dói. Mas não vou me deixar afetar”, conta.

“A realidade é que tenho que recriar minha própria vida, mas tudo me lembra dele. Quero deixar meu marido orgulhoso e só de compartilhar sua história nas redes sociais recebi o contato de diversas pessoas dispostas a doar seus órgãos um dia”, finaliza a futura mamãe.