Vídeo: Enquanto alguns morrem de frio, outros fritam pastel com o calor do asfalto

Enquanto boa parte da população do sul e do sudeste do país bate os dentes de frio com a massa de ar polar que corta o país, em alguns locais do Brasil o calor e tão intenso que dá até para fritar um pastel na calçada.

Foi o que fez a moradora de Jangada, a 82 km de Cuiabá, identificada como Fabiane Batista dos Santos, de 36 anos, segundo notícia do G1.

No vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o óleo fervendo o pastel em uma frigideira colocada em cima de uma boca de lobo, enquanto Fabiane brinca . “Bem fresquinho aqui em Jangada, hein?”.

Fabiane disse que a ideia de fritar o pastel na calçada foi para movimentar o grupo da família e também para chamar a atenção para o negócio de sua mãe, que trabalha na produção de pastéis na cidade e foi a responsável pelo maior pastel do país, com 1,74 metro e pesando quase 15 quilos.

Mulher aproveita temperatura de 44°C para fritar pastel em calçada

É claro que para que a experiência desse certo, FAbiane usou um segredo para a massa fritar mais rapidamente. “Fiz a massa bem fininha e com um pouquinho carne, já que a carne que vai dentro do pastel já estava pronta, cozida e temperada”.

Mas é claro que o intenso calor da região colaborou. Na sesta-feira, dia da fritura, a cidade registrou 44ºC, segundo dados do Instituto Nacional de meteorologia (inmet), e foi considerado o dia mais quente do ano.

Essa não é a primeira vez que alguém usa o calo do asfalto para fritar alguma coisa. Na última quarta-feira uma moradora da cidade de Cuiabá fritou dois ovos na calçada, após o calor atingir os 41ºC.