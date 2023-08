Pai é elogiado por largar o filho com a esposa e viajar com os amigos

Um pai decidiu pedir a opinião de outros internautas após ter uma grande discussão com sua esposa. Segundo ele, semanas antes de sair em uma viagem com os amigos a mulher decidiu pedir a ele para cancelar as férias.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem usou o Reddit para obter opiniões diversas sobre sua decisão e sobre a reação da esposa.

Para isso, ele contou que começou a planejar a viagem com os amigos há 6 meses, quando o filho do casal tinha apenas 5 meses de vida. Na ocasião, ele questionou a esposa e foi encorajado por ela a seguir com os planos, algo que ele fez.

“Cinco meses depois, faltando apenas algumas semanas para a viagem, nosso filho começou a ter problemas com o sono e a acordar direto durante a noite”.

“Minha esposa ficou extremamente cansada pois o amamentava sempre que ele acordava. Eu tentei ajudar, mas ele não se acalmava no meu colo e ficava ainda mais agitado”.

“Um dia ela veio e disse que não queria mais que eu fosse na viagem porque tinha medo de ser ‘demais’ para ela os cuidados com o bebê. Eu disse que a entendia, mas que ela estava apenas ansiosa com a situação. Além disso, eu já tinha usado uma boa grana nos planos da viagem e os 12 amigos contavam com a minha parte”.

Ele não sabia o que fazer

O homem então revela que a conversa escalou para uma grande discussão, a qual ele tentou resolver se oferecendo para cuidar sozinho do filho enquanto a esposa aproveitava uma viagem com suas amigas.

Mesmo assim, ele viajou com os amigos, mas a todo momento recebeu mensagens e ligações da companheira.

“Ela mandou mensagens e ligou o tempo todo. Quando cheguei nós discutimos novamente, mas estamos bem. Sei que a opinião dela não mudou, assim como a minha. Foi uma viagem de final de semana, e não vários dias fora”.

Para os usuários do Reddit, muitas pessoas criticaram a postura da mãe, enquanto outras entenderam seu lado.

“Foi uma viagem de 1 final de semana! Tem milhares de pais que criam os filhos sozinhos e ela não consegue lidar com 1 final de semana tendo tempo para se preparar?”, comentou uma pessoa.

“Isso acontece com mães sobrecarregadas”, apontou outra ao que uma terceira completou: “Não é o fim do mundo. Pais solteiros cuidam dos filhos sozinhos o tempo todo”.

Outras pessoas ficaram ao lado da mãe: “Ela ficou com medo. Não incomodada ou cansada, mas com medo. Eu tentaria entender melhor o lado dela pois o bem-estar dela e do seu filho deveriam vir em primeiro lugar”.