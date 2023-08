Bolo de casamento tem final trágico e a reação do noivo surpreende

Depois da noiva e da primeira dança, um dos momentos mais esperados de um casamento é o corte e a apresentação do bolo.

Geralmente elaborados para transmitir a personalidade do casal, bolos de casamento são conhecidos por seus diversos andares e decorações requintadas. E foi exatamente assim que um casal desejou: um bolo delicado montado em andares e com direito a pequenas velas que garantiram um brilho extra para a ocasião.

No entanto, os noivos não conseguiram aproveitar a visão do bolo por muito tempo, já que em uma reviravolta um dos garçons acidentalmente derrubou o bolo enquanto o levava ao salão.

Uma imagem, compartilhada no Reddit, mostra em detalhes o momento da queda e a reação dos noivos diante da perda.

Assista:

Reação inesperada

O vídeo compartilhado no Reddit mostra o exato momento em que dois garçons entram no espaço da festa carregando o pesado bolo de casamento. Enquanto atravessam a porta, um dos homens dá apenas alguns passos antes de tropeçar no próprio pé e cair direto no chão, levando o bolo junto.

No momento seguinte, a câmera mostra a reação dos noivos, que parecem não acreditar no que estava acontecendo.

Em choque, o noivo decide tomar uma atitude a exemplo de um dos pequenos convidados da festa, que se adiantou para o bolo com uma colher e pegou um pouco do doce diretamente do chão!

Fazendo o mesmo, o noivo dá uma colherada no bolo e parece gostar do sabor, virando para a noiva e a encorajando a fazer o mesmo.

Apesar do bom humor do noivo, a mulher continua chocada e com uma expressão incrédula em seu rosto e não se sabe se ela aderiu a ideia para aproveitar o que restou do bolo.

Entre os comentários, diversas pessoas não deixaram passar a reação dos convidados da festa, e fizeram questão de reforçar: “Eu realmente amo como a criança no fundo da filmagem já estava comendo o bolo antes mesmo do noivo”.

“Fico feliz em ver que o noivo não deixou isso estragar o casamento”, comentou outra.

“É melhor quando todo mundo compartilha do bolo”, finalizou um terceiro.