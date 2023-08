Decisão ‘agressiva’ de noiva faz uma de suas irmãs desistir de ir ao casamento

Uma jovem conseguiu comprar uma grande briga com sua família após revelar os motivos que a fizeram desistir de comparecer ao casamento de uma das suas irmãs mais velhas.

Segundo ela, que desabafou no Reddit, o fato da irmã ter um casamento “livre de crianças” foi o bastante para ela não querer estar presente.

O caso da jovem, que tem 23 anos, foi contado originalmente por ela no Reddit. Em sua publicação, a mulher conta que duas de suas irmãs mais velhas, de 32 e 30 anos, têm filhos, enquanto a irmã de 27 anos, com a qual ela não tem um bom relacionamento, está se casando agora.

A irmã mais velha cortou relações com a noiva depois que foi morar no exterior com o marido, enquanto a irmã de 30 anos terá problemas já que é mãe solteira e não tem com quem deixar os filhos.

“Meu marido e meu futuro cunhado se detestam, então ele já não ia ao casamento de toda a forma. E a única pessoa que poderia levar meus pais, é minha outra irmã. Porém ela não conseguiu uma babá para as crianças e não ia poder comparecer”.

“Então eu decidi que não iria ao casamento e ficaria cuidando dos meus sobrinhos para minha irmã e meus pais poderem ir e aproveitar”, conta a jovem.

A noiva não recebeu bem a notícia

Segundo a mulher, o grande problema foi que a noiva, ao descobrir seus planos, teve um grande “surto”.

“Ela perdeu o controle e exigiu minha presença. Eu disse a ela que não, que prefiro que minha irmã mais velha vá enquanto eu cuido das crianças já que ela não encontrou um local para deixá-las”.

“Ela então disse que estou sendo egoísta e que eu não deveria usar os filhos de outra pessoa como desculpa. Eu disse a ela que eles são uma companhia melhor do que ela, e me recusei a ir”.

“Me sinto mal porque ela está chateada. Minha irmã mais velha disse que eu tenho razão, a outra diz que se sente mal por isso e meus pais estão alheios a tudo”, finalizou a jovem.

Entre os leitores do Reddit, ela está em seu direito.

“Assim como sua irmã tem direito de ter um casamento sem crianças, você tem direito de não ir”, comentou uma pessoa.

“Você tomou uma decisão racional e lógica para apoiar seu marido, que não gosta do noivo, e ajudar sua outra irmã”, finalizou outra.