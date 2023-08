Sogra exclui nora do planejamento do casamento e determina até mesmo a lista de convidados

Uma noiva está passando por poucas e boas durante o planejamento de seu casamento. Enquanto a sogra toma a frente de todos os planos, ela vê seu ‘dia dos sonhos’ se tornar um grande pesadelo.

Conforme o relato, que foi publicado pelo The Mirror, desde o momento em que soube sobre o casamento a sogra não parou de fazer exigências aos noivos.

Cansada, a noiva desabafou no Reddit: “Fiquei noiva em julho e estava tudo bem até que minha sogra chegou com uma série de perguntas invasivas sobre o casamento”.

“Naquela ocasião eu apenas respondi que ainda não sabia, mas apenas uma semana depois ela ligou para meu noivo e passou 10 minutos ditando nomes de parentes para ele anotar em sua lista de convidados. Eu interrompi e disse que teremos apenas um casamento pequeno”.

“Acho que dá para imaginar que ela foi contra e exigiu que o casamento seja no parque preferido dela, com bebida alcóolica e mais de 200 convidados. Caso contrário, precisaríamos ajustar a nossa lista e cortar algumas pessoas do meu lado para comportar os convidados dela”, revela a noiva.

Ela não sabe como retomar o controle

Seguindo com seu relato, a noiva conta que a decisão de ter um casamento pequeno foi, em partes, porque seu companheiro não se dá bem com a maior parte da família.

No entanto, a sogra o está culpando por convidar todos os amigos e família da noiva e deixar seus familiares de fora.

“Tentei conversar com ela, mas ela ignora nossas opiniões e fica nos pressionando a fazer do jeito dela. Nós estamos pagando sozinhos pelo casamento e não quero a opinião dela”.

“Tentamos conversar sobre isso, mas estou no ponto de abrir mão do meu sonho e me casar somente no civil. Não tenho mais certeza do que quero fazer e não sei como vencer essa batalha”.

Para os usuários do Reddit, ela deve seguir o seu sonho e precisa do apoio do noivo para isso.

“Você e seu noivo precisam estar juntos nessa e fazer o que vocês dois querem, deixem isso claro”, comentou uma pessoa.

“Você não precisa fazer o que ela diz. Encontre um local conforme o que ela quer e entregue o orçamento total para ela, se ela não pagar, não tem direito a opinar”, finalizou outra.