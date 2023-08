Noiva exigente causa briga com a cunhada e pode ficar sem o casamento

Uma noiva pode estar prestes a ter seu casamento cancelado! Cansada das exigências da noiva de seu irmão, a mulher está decidida a não ceder aos novos pedidos da cunhada e ameaça não pagar mais pelo casamento.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso em questão viralizou depois que a mulher foi ao Reddit para desabafar sobre sua situação e pedir apoio diante das atitudes da cunhada.

“Meu irmão conheceu sua futura esposa, Ella, há 3 anos. Eu e ela nunca nos demos bem, mas sempre me segurei porque meu irmão parece ser feliz ao lado dela. Por outro lado, ela nunca escondeu seus sentimentos por mim e sempre criticou meu peso, minha maquiagem e principalmente meu cachorro”.

“Ela detestava quando eu levava meu cachorro para a casa dos meus pais ou do meu irmão, e parecia sempre ser algo premeditado”, revela.

Por não ter muitas amigas, a noiva de seu irmão decidiu convidá-la para ser sua madrinha de casamento, algo que surpreendeu a mulher e emocionou o noivo.

“Como meu irmão ficou emocionado, eu aceitei, mas não sabia que o meu papel de madrinha seria planejar todo o casamento e ainda por cima ceder o meu cartão para ela pagar tudo com a promessa de que seus pais pagariam o valor integral antes do casamento”.

As coisas fugiram do controle

Seguindo seu relato, a mulher explica que não tinha qualquer segurança sobre receber de volta o dinheiro, mas o que determinou sua atitude drástica foi a reação da noiva a um pedido.

“Faltavam três semanas para o casamento e ela estava insuportável! Atacava todo mundo que estava por perto e explodiu comigo quando eu pedi o recibo atualizado dos valores dos fornecedores. Ela me chamou de várias coisas e ainda jogou na cara que ‘não preciso do dinheiro’ já que meu cachorro morreu. Eu o perdi há 1 mês, por conta de um tumor”.

“Eu fiquei arrasada e sai para o meu carro. Esperei 20 minutos até me acalmar e então comecei a ligar para todos os fornecedores e cancelar tudo. Somente o vestido dela e as flores não estavam sob minha responsabilidade e foi tudo o que restou para ela”.

“Depois liguei para meu irmão e para minha mãe explicando tudo. Disse que não iria mais participar do casamento e que se quisessem manter o serviço eles deveriam contatar os fornecedores. Desde então não falei com mais ninguém. Me sinto mal pelo meu irmão, mas não podia mais aguentar ela sendo cruel comigo”.

Para os usuários do Reddit, ela agiu da forma correta pois não veria o dinheiro caso continuasse com os pagamentos em seu cartão.

“Eles nunca iam te pagar de volta. É bom que ela tenha mostrado sua verdadeira cara antes de você ficar com toda a conta. Não deixe ninguém te deixar mal, eles não deveriam se casar se não tiverem dinheiro”, comentou uma pessoa.

“Madrinhas não tem o dever de planejar o casamento e muito menos de pagar por ele”, comentou outra pessoa.

“Você não cancelou um casamento, você se livrou de uma situação abusiva”, finalizou outra.