Mulher chega em casa e encontra a vizinha e os filhos aproveitando sua piscina sem permissão

Uma mulher ficou completamente revoltada com a descoberta feita ao chegar em sua casa. Ao olhar para sua piscina, ela se deparou com sua vizinha e os filhos da mulher aproveitando o local.

Conforme o relato publicado pelo The Mirror, e feito originalmente no Reddit, a jovem de 29 anos conta que não se importava em ajudar a vizinha, que tem 32 anos e é mãe solteira de 3 filhos, mas a atitude recente da mulher a surpreendeu.

“Moro com meu marido em uma bela casa. Temos cada um tem sua renda própria e não temos filhos. Na nossa casa nós temos uma piscina no quintal e isso ajuda bastante por causa do calor”.

“Ontem de manhã meu marido saiu para trabalhar e depois de algum tempo eu ouvi uns barulhos estranhos no quintal. Fui verificar e dei de cara com minha vizinha e seus filhos nadando na minha piscina”.

Ela tomou uma decisão

Sem entender a situação, a mulher questionou a vizinha sobre sua atitude e ouviu apenas que ela queria “aproveitar o dia de folga para nadar com os filhos”.

“Ela decidiu pegar a nossa piscina empresta porque ‘não temos filhos’ para usar a piscina. Eu pedi a ela para sair já que eles entraram sem a nossa permissão e sem o nosso convite”.

“Ela achou que era brincadeira e exigiu ter um motivo para isso. Eu apenas disse que ligaria para a polícia se ela não saísse e disse que ela não deveria entrar na minha casa sem ser convidada. Ela foi embora e passou a me ofender e a falar mal de mim para todos”.

“Expliquei isso ao meu marido e aos meus pais e eles concordaram comigo, mas minha mãe disse que eu poderia ser mais compreensiva. Eu sinto apenas que tive minha privacidade invadida”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela tem todo direito de agir dessa forma.

“É sua piscina e sua propriedade. Tente colocar uma cerca ou portão com tranca o quanto antes. Se um dos filhos dela se machucar eles podem te processar por ser sua propriedade”, comentou uma pessoa.

“Primeiro: é sua piscina e você decide quem pode usá-la. Segundo: é uma questão de responsabilidade e bom senso. Essa vizinha e os filhos precisam de outro lugar para nadar”, finalizou outra.