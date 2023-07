Mãe doa o computador e os jogos da filha por acreditar que ela é viciada em jogos

Uma mãe pode ter complicado de vez sua relação com a filha depois de tomar uma atitude drástica diante do “vicio em jogos” da jovem. Contando sua história no Reddit, a mulher, de 55 anos, conta que foi aconselhada pela filha a compartilhar a história.

Sem se identificar, ela conta que a jovem, de 29 anos, estava morando junto com seu namorado, mas recentemente eles precisaram rescindir o contrato de aluguel de sua casa devido a danos estruturais do imóvel.

Com isso, a jovem passou a morar em sua casa até que eles consigam um novo lugar para ficar. No entanto, a mãe se sentiu incomodada com algumas atitudes da filha, que trabalha em casa e ajuda com as contas e o aluguel.

“Ela trouxe todos os seus consoles de jogos e um laptop, e mais de uma vez eu vi que ao invés de trabalhar ela estava jogando. Eu comentei sobre isso e ela disse que as coisas estavam paradas e que jogar a ajudava a relaxar”.

“Além disso, minha filha também demora para descer quando a comida está pronta. Eu a proibi de cozinhar porque acho sua comida fedorenta, então eu que tomo conta disso. Por conta de todas as suas atitudes, eu comecei a achar que ela é viciada em jogos. Ela também está ocupando muito espaço com seus brinquedos”.

Ela tomou uma atitude

Cansada da situação e preocupada com o possível vício da filha, a mãe decidiu tomar uma atitude e doou todos os consoles e computadores da filha para a irmã da jovem e seu filho.

“Minha outra filha não pode comprar coisas legais para ela e para meu neto, então juntei tudo e dei para ela. Fiz isso enquanto minha mais velha estava em um encontro com o namorado, mas ela acabou chegando antes de mim em casa”.

“Quando cheguei eu a vi chorando e gritando que fomos roubados porque todos os itens de tecnologia haviam sumido. Eu disse a ela que eu dei todas as coisas porque ela estava gastando muito tempo com jogos e é claramente uma viciada”.

“Ela gritou comigo e disse que se eu não devolver tudo vai entrar com um processo por furto já que gastou mais de 5 mil com todos os itens. Ela também disse que aquilo a ajuda com a depressão e ansiedade, mas eu desconheço esses diagnósticos. Ela pegou suas coisas e foi para a casa da mãe do namorado. Não acho que fiz algo errado”.

Porém os usuários do Reddit tem certeza que ela fez algo errado.

“Espero de verdade que ela te coloque no tribunal”, comentou uma pessoa.

“Você se livrou de itens que não são seus. Você realmente deveria ser presa por furto”, comentou outra.