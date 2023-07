Um cachorrinho abandonado, no sul da Califórnia, foi deixado em uma esquina, até que pessoas ao redor estranhassem sua presença no local, pois nunca tinha sido visto por ali anteriormente. Relato extraído do portal The Dodo.

“Ele deve ter sido abandonado naquela esquina, porque esperou ali mesmo que sua família voltasse”, disse Suzette Hall, fundadora do resgate de cães Logan’s Legacy, ao The Dodo. “Ele estava tão esperançoso. Mas eles nunca apareceram.”

Cachorro abandonado se recusa a sair de esquina onde viu sua família pela última vez (Reprodução/Suzette Hall)

Nugget, o cãozinho abandonado, sempre retornava ao cruzamento no final do dia, não importava por onde caminhava. Quando um grupo de pessoas tentou resgatá-lo, o pet acabou fugindo pelos quarteirões, retornando apenas no final do dia.

Devido ao feriado do dia 4 de julho dos Estados Unidos, quando é comemorado o Dia da Independência do país, soltaram diversos fogos de artifício.

“Houve tantos fogos de artifício por causa do Quatro de Julho”, disse Hall. “Os fogos de artifício começaram e ele fugiu de novo. Mas sempre voltava para o seu canto. Ele era tão inteligente.

Após quase uma semana pela vizinhança, o cachorro já marcou seu território e foi pegando confiança nas pessoas. Uma vizinha e amiga de Hall, socorrista de gatos, foi uma das que aos poucos se aproximou de Nugget.

“Ele simplesmente apareceu na porta dela”, disse Hall. “Era como se ele soubesse ir ao apartamento dela pedir ajuda e comida.”

Expectativa canina

Com o tempo, a amiga de Hall passou a deixar comida para Nugget ao longo do dia. Foi um processo até que o animal abraçasse sua ajuda. Foi quando ela decidiu contatar o Logan’s Legacy.

“Eventualmente, nós o prendemos e ele finalmente foi salvo “, disse Hall. “E ele faz jus ao seu nome. Ele é uma pequena pepita. Ele é tão fofo.”

Nugget foi levado ao veterinário para receber seu atestado de saúde por meio de uma vistoria e fez novos amigos por lá.

“Todo mundo está apaixonado por ele no veterinário”, disse Hall. “Um dos técnicos veterinários o ensinou a sentar, e eles lhe dão banho dia sim, dia não só porque ele gosta tanto de banho – ele apenas o absorve.”

No local, Nuggets segue à espera de uma nova família. Desta vez, a expectativa é de encontrar um lar onde ele seja apreciado da forma como merece.

“Pensar em quão arisco e assustado ele era comparado a agora, é incrível”, disse Hall. “Ele é o carinha mais fofo do mundo.”