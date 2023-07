Grupo de pessoas passa por forma ‘rochosa’ em caminhada e descobre que está viva

Um grupo de pessoas, na Austrália, se deparou com o que, de longe, parecia ser uma rocha no meio do caminho. Eles caminhavam pelo local e decidiram desvendar o que poderia ser. Ao se aproximarem, perceberam movimento na forma rochosa e então decidiram agir. O relato é extraído do portal The Dodo.

Assim que descobriram do que se tratava, prontamente acionaram a Edgar’s Mission, uma organização de resgate. O ser parado no meio do caminho se tratava de uma ovelha abandonada com sua pelagem já em estado crítico.

Pessoas em caminhada passam por forma ‘rochosa’ e descobre que está viva (Reprodução/Edgar's Mission)

“[Ela] parecia mais com as rochas cobertas de líquen na área … do que com sua [própria] espécie”, escreveu a organização em um comunicado à imprensa.

Ao ver o vídeo da ovelha andando em círculos, a fundadora e diretora do santuário, Pam Aher, mostrou-se preocupada. “Eu sabia que tínhamos que agir rápido”, disse.

Leia mais:

Resgate e vida nova

Após ser resgatada pelos socorristas, a ovelhinha, mais tarde batizada de Methuselah, passou pelo processo de tosa e tudo mudou. Com os pelos excessivos, seus olhos já estavam cobertos. No entanto, o cenário foi revertido após a mudança.

“Foi como se alguém tivesse acendido as luzes para a pobre moça”, disse Aher. “Ela apenas olhou para nós como se dissesse ‘obrigada’, e seu comportamento mudou de medroso para mastigar alegremente feno fresco.”

Pessoas em caminhada passam por forma ‘rochosa’ e descobre que está viva (Reprodução/Edgar's Mission)

Após a remoção de seus 24 quilos de lã, o animal foi agasalhado para se ajustar à temperatura. Atualmente, a ovelinha segue hospedada no santuário e acabou se tornando amiga de Adam, outra ovelha também resgatada. Sem o socorro prestado, Methuselah dificilmente teria sobrevivido com tanto fardo.

“A vida de Matusalém teria sido bastante aterrorizante”, disse Aher no comunicado à imprensa. “Somos muito gratos aos caminhantes de bom coração que fizeram a ligação.”