Mulher é abandonada na sala de parto após o marido descobrir o sexto do bebê

Um homem causou indignação na internet após revelar sua reação ao descobrir o sexo de seu bebê no momento do nascimento. Certo de que os gêmeos seriam do mesmo sexo, ele não conseguiu esconder a decepção ao perceber que a esposa deu à luz uma menina.

Conforme o The Mirror, o pai decidiu compartilhar seu relato no Reddit para tentar entender se realmente agiu da forma errada com a esposa e a filha recém-nascida.

Segundo ele, sua família tem uma tradição de passar o nome de seu bisavô para as próximas gerações, mas até agora, em sua geração, nenhum dos bisnetos foi pai de um menino.

“Nós já temos uma filha e eu a amo muito, então esperávamos parar por aqui, mas fomos pressionados a tentar ter mais um filho e quando vimos que esperávamos por gêmeos achamos que era um sinal”.

“Ficamos tão nervosos com o sexo que preferimos esperar até o nascimento, mas meus parentes começaram a dizer que pelos sintomas da minha esposa, os bebês seriam do mesmo sexo. No domingo, às 11:20h fomos para a maternidade”.

“Quando o primeiro bebê nasceu todos ficaram em silêncio até que alguém me parabenizou por ter uma filha saudável”.

Ele não reagiu bem

Chateado por conta da pressão imposta pelos parentes e acreditando que seria pai de duas meninas, o homem pediu desculpas e saiu da sala de parto antes do nascimento do segundo filho.

Ele então foi para seu carro onde chorou e dirigiu até um café próximo, quando recebeu uma nova ligação do hospital.

“Minha mãe ligou dizendo que o outro bebê é um menino. Eu dei meia volta e corri para o hospital, mas minha esposa me baniu da sala de parto e as enfermeiras não autorizaram minha entrada”.

“Quando ela me deixou entrar, no dia seguinte, me fez segurara nossa filha primeiro e depois nosso filho. Eu não consegui segurar e reclamei dela ter me impedido de entrar na sala no dia anterior, ao que ela respondeu amargamente que daria o nome do meu bisavô ao nosso filho e me expulsou de novo”.

Para os usuários, ele fez por merecer a reação da esposa e tem sorte se o casamento continuar depois de sua atitude.

“Você percebe que por toda vida sua esposa se lembrará de como você ficou chateado quando sua filha nasceu por não ser o que você queria?”, comentou uma pessoa.

“A primeira emoção ao ver sua filha foi decepção. Isso é vergonhoso e você deveria ter vergonha de si mesmo”, comentou outra pessoa.

“O que te faz o maior idiota do mundo é ter abandonado sua esposa em um momento crítico por pensar que o segundo bebê seria outra menina. Fico preocupado com a forma como essas crianças serão tratadas, tenho certeza que as filhas nem vão saber que têm um pai”, finalizou outra.