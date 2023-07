Pais obrigam filha a pagar pelo próprio presente de aniversário

O aniversário de 18 anos é um momento importante na vida de todo jovem adulto. Com a maioridade vem mais responsabilidades e também algumas liberdades. Para uma jovem, o momento seria marcado por sua primeira tatuagem, um presente dado pelos pais.

No entanto, ela logo descobriu que não seria tão fácil assim conseguir o presente prometido por eles, e decidiu desabafar no Reddit após uma longa discussão com os pais.

Segundo a jovem, que não se identificou, o presente de 18 anos foi prometido pelos seus pais em virtude do seu aniversário. Além dele, ela recebeu dinheiro de seus avós e decidiu guardar este valor para comprar algo para si mesma.

“Meus pais ficaram sabendo do dinheiro e exigiram que eu desse o valor para eles como forma de ajudar na tatuagem que eles prometeram me dar. Meus avós não tinham ideia de que eu ganharia uma tatuagem de aniversário e não me deram o dinheiro com intenção de ajudar nisso”, revela.

“Acontece que meus pais sempre são ‘muquiranas’ quando se trata de mim. Sempre falam que precisam guardar dinheiro, mas gastaram bem mais que isso em um acampamento de verão para o meu irmão e uma festa de aniversário para quando ele voltar. Desde 2020 eu não recebo um bolo sequer”.

Ela decidiu conversar

Sem estar pronta para abrir mão do dinheiro, a jovem decidiu chamar os pais para uma conversa depois que a mãe exigiu que ela desse o dinheiro, recebido de aniversário, para eles.

“Eu disse que não ia entregar e exigi conversar com eles pois é injusto eu pagar pelo meu próprio presente de aniversário que eles mesmos disseram que iam me dar”.

“A conversa terminou com eles dizendo que só vão me dar o valor mínimo de alguns estúdios de tatuagem da nossa cidade e que qualquer coisa além disso vai sair do meu bolso. Eu mostrei a eles o desenho que já escolhi e ouvi que não vão dar nada além do valor mínimo porque precisam economizar, e que eu deveria ter guardado um dinheiro que ganhei em abril para completar o presente”.

“Apenas para curiosidade, esse dinheiro foi gasto em gasolina, manutenção do carro e algumas coisas que precisava”.

Para os usuários do Reddit, a jovem está certa em sua posição, afinal, não é um presente de aniversário se você precisar pagar por ele.

“Não é um presente se você precisa pagar por ele. Neste caso, seria um presente de você para você mesma”, comentou uma pessoa.

“Um presente é um presente, se eles quiseram te dar uma tatuagem e concordaram com os custos, não podem te fazer pagar por isso”, finalizou outra.