Jogou fora: homem descarta presente de aniversário recebido pela namorada e esta foi sua reação: ‘Eu disse para não me dar nada’

Um homem fez aniversário há alguns meses e pediu a namorada para não lhe dar nada de presente, segundo seu relato no Reddit. Por meio do usuário u/SecretlyAFatGuy, ele revelou ser uma pessoa muito exigente para receber agrados. Ao ignorar seu pedido, a parceira resolveu presenteá-lo e o resultado não foi nada positivo.

“Eu realmente não queria nenhum presente. Claro que ela me deu alguns presentes. Os odiei. Ela me deu lixo e uma responsabilidade. Duas coisas que eu não quero mais na minha vida”, iniciou o relato.

“Ela me deu uma porcaria de panela de ovo de plástico. [Minha namorada] sabe que faço ovos cozidos na panela de pressão, e já disse antes que sempre saem perfeitos e que adoro. Portanto, não preciso de um pedaço de sucata como visto na TV”, continuou.

Outro presente recebido foi um cacto. De acordo com o rapaz, ele enxergava o agrado como uma responsabilidade, haja vista a necessidade de tomar conta.

“Sei que os cactos exigem pouca manutenção, mas simplesmente não ligo para eles e não tenho onde colocá-los, e tenho um gato que gosta de se esfregar nas coisas e empurrá-las. Era uma bagunça esperando para acontecer, o que causava ansiedade em mim. E o único lugar para colocá-lo era em uma janela do meu minúsculo apartamento onde a cortina sempre fechava, então nunca via a maldita coisa”, contou.

Reação da parceira

O rapaz contou ter jogado seus presentes fora, pois acreditava que não teria utilidade após alguns meses, além de classificar como um “desperdício de dinheiro”.

Ao descobrir a atitude do rapaz, sua namorada ficou furiosa e tem se afastado dele ultimamente.

“Ela disse que era o pensamento que contava. Mas eu disse a ela que não parecia que nenhum pensamento fosse considerado nesses presentes. Sei que sou uma pessoa difícil de comprar, e é por isso que não quero que ninguém compre nada para mim. Sou muito exigente”, finalizou o relato.

Chuva de críticas

Ao questionar os usuários da plataforma, o rapaz recebeu uma chuva de críticas por sua atitude. Com o selo “você é um idiota” estabelecido na rede social, o comentário mais votado diz:

“Toda a sua atitude sobre isso é tão fria. Ela tentou encontrar anéis que se aplicassem à sua vida - sim, ela errou, mas você nem aprecia o tempo que ela passou pensando em você. Algumas pessoas expressam seu amor com presentes - ela queria que você soubesse que ela pensou em você. Com o cacto, você poderia ter sentado com ela e dito que gostou do gesto e explicado o problema do gato, e perguntado se ela guardaria para você na casa dela, ou se ela ficaria bem se você o entregasse a um amigo etc.”, disse um internauta, com quase 10 mil votos no comentário.

“Eu entendo não ter espaço para coisas extras - eu realmente entendo - mas às vezes mostramos às pessoas que as amamos tratando-as com graça e cuidado e aceitando que às vezes elas não entendem o assunto. Jogar coisas fora, classificá-las como lixo e alegar que não pensou nelas - isso pode ser muito doloroso se ela pensar que encontrou algo útil para você”, finalizou o usuário da rede.