Internauta decide chamar a polícia após irmã não devolver seu gato: ‘Foi um passo drástico’

Um internauta, de gênero não especificado, viralizou com seu relato no Reddit, após revelar ter chamado a polícia para sua irmã. Por meio do usuário u/Charming-Chapter-995 na plataforma, o acionamento às autoridades se deu pelo fato de a mulher não querer devolver seu gatinho.

“Cerca de dois meses atrás, tive que sair da cidade para uma importante viagem de trabalho, deixando para trás meu amado gato, Whiskers”, iniciou o relato. “Como não poderia levá-lo comigo, pedi à minha irmã, que mora perto, se ela poderia cuidar dele temporariamente. Ela concordou, e me senti aliviado por saber que Whiskers estaria em boas mãos.”

Ao retornar de viagem na última semana, o internauta entrou em contato com a irmã para fazer os arranjos, a fim de que seu gato retornasse. No entanto, teve uma surpresa com a resposta de recusa da mulher.

“Alegou que meu apartamento é muito pequeno para ele e que ele está melhor com ela. Fiquei surpreso e não sabia como responder inicialmente. Para contextualizar, meu apartamento não é enorme, mas certamente não é inadequado para um gato. Whiskers mora comigo há dois anos e sempre foi feliz e saudável. Forneço a ele tudo o que ele precisa e garanto seu bem-estar”, desabafou.

“Nunca houve nenhuma preocupação sobre suas condições de vida até agora. Após tentativas fracassadas de argumentar com minha irmã, fiquei desesperada e tomei uma decisão da qual agora me arrependo.”

Acionamento às autoridades

Sem saber o que fazer, o internauta chamou a polícia para a irmã. Definido como “um passo drástico” por ele, a polícia, de fato, chegou ao local.

“Infelizmente, eles não puderam fazer muito, pois é uma questão civil. Eles nos aconselharam a resolvê-lo em particular ou procurar assistência jurídica, se necessário. Como se a situação não fosse estressante o suficiente, meus pais ficaram sabendo do que aconteceu e estão absolutamente furiosos comigo. Eles acreditam que exagerei e não dei a minha irmã uma chance de resolver as coisas amigavelmente”, desabafou.

O internauta contou que seus pais o acusaram de prejudicar a dinâmica familiar, além de argumentar a presença da polícia como um acontecimento excessivo.

“Agora me sinto culpado e questionando se fui longe demais”, disse. “Eu realmente quero o que é melhor para Whiskers, mas temo ter prejudicado meu relacionamento com minha irmã e meus pais no processo.”