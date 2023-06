Mulher compra briga com o marido depois que ele esqueceu do seu aniversário

Uma mulher decidiu desabafar no Reddit depois de se ver envolvida em uma grande briga com seu marido. Segundo ela, o homem esqueceu completamente de seu aniversário e ignorou a data de todas as formas possíveis.

Sem se identificar, a mulher conta que está junto do marido há 16 anos, sendo que estão casados há 4. Por conta de diversos problemas de saúde mental e por ter passado um ano complicado com perdas familiares, a mulher estava ansiosa para poder comemorar seu aniversário ao lado do marido e do filho, buscando na data um momento de tranquilidade.

No entanto, as coisas não saíram como o esperado pois o homem nem mesmo lembrou do aniversário da esposa.

“Ele chegou em casa depois do trabalho e nós fomos juntos buscar nosso filho de 3 anos na escola. Depois fomos com ele fazer um exame e, como já era tarde, decidi parar em um McDonalds para jantar. É rápido, prático e todos por aqui gostam”.

“Quando chegamos em casa, percebi que meu marido não pediu nada para ele comer pois estava planejando fazer o seu próprio jantar. Eu fiquei chateada porque temos uma tradição de que o aniversariante escolhe o que a família vai comer em seu aniversário, mas ele apenas se distanciou e nem mesmo sentou perto de nós”.

Ele ficou revoltado

Segundo a mulher, as atitudes do marido foram fazendo com que ela cada vez mais se sentisse magoada, pois o homem preferiu dedicar seu tempo livre ao preparo do jantar do que a ficar ao seu lado em seu aniversário.

“Ele também não me deu nenhum cartão e nem ajudou meu filho a fazer algo, enquanto eu me preparei para comemorar o dia dos pais om ele e com o nosso filho no último final de semana. Quando percebeu que fiquei com os olhos marejados, ele me disse para subir que o nosso filho tinha uma surpresa para mim”.

“Meu filho fez algo lindo, mas meu marido já tinha estragado tudo, eu não deveria pedir por coisas ou atenção no meu aniversário! Eu não teria recebido nada se não tivesse pedido. Fiquei com raiva e chorei muito, mas meu marido ao invés de me apoiar, ficou ainda mais irritado”.

Leia também: Após sete anos ela decide expulsar a cunhada de sua casa e compra briga com o marido

“Ele disse que era um dia de trabalho e que ele só queria ter seu tempo livre e não dedicar todas as horas vagas a mim. Eu disse a ele que 1 hora do tempo dele era tudo o que eu queria. Depois de discutir, ele disse que meu presente chegaria no dia seguinte, mas que eu posso me sentir a vontade para devolver já que sou ingrata”.

Ao término do seu relato, a mulher revela que o homem apenas se dirigiu para o quarto e dormiu, enquanto ela passou o restante da noite chorando na sala de casa. Em apoio, os usuários do Reddit ofereceram palavras de carinho para a mulher.

“Você não agiu errado, ele nem mesmo pensou nisso ou em seus sentimentos. Tente conversar com ele e entender o que está acontecendo”, comentou uma pessoa.

“Ele sempre agiu dessa maneira? Eu concordo que aniversários devem ser comemorados mesmo com algo simples, mas parece que seu marido está agindo feito uma pessoa ruim. Ele é assim o tempo todo?”, finalizou.