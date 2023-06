Após sete anos ela decide expulsar a cunhada de sua casa e compra briga com o marido

Uma mulher decidiu desabafar no Reddit depois que uma situação envolvendo sua cunhada a está tirando do sério.

Segundo ela, a irmã mais nova de seu marido deveria morar com eles por alguns meses após o nascimento do filho do casal, mas já se passaram sete anos e ela ainda não se mudou.

“Ela se mudou quando nosso filho nasceu e veio para nos ajudar a cuidar dele. Tempos depois ela conseguiu um emprego, ele foi para a creche e ficou por isso mesmo. Os anos foram passando e ela ainda mora aqui”.

“Ela não paga aluguel, não tem responsabilidade com contas, eu cozinho e limpo para todos e ultimamente tenho percebido que seu comportamento está começando a me incomodar, e muito”.

O marido defende a irmã

Seguindo seu relato, a mulher conta que ao perceber seu incômodo com o comportamento da cunhada tentou conversar com o marido, mas cada tentativa de conversa termina em uma grande discussão entre eles.

“Já pedi a ele para falar com a irmã e nada acontece. Antes de vir para cá e se acomodar ela estava procurando um apartamento, mas depois parou”.

“Cheguei a perguntar diversas vezes como anda a busca por uma casa e ela diz que deixou de procurar, e muda de assunto. Eu amo minha cunhada e não quero expulsá-la de casa, mas ela tem quase 30 anos e eu não tenho uma vida só com meu marido e filho desde que meu filho nasceu”, finaliza a mulher.

Entre os usuários do Reddit, diversas mensagens de apoio foram encaminhadas para a mulher, e todos chegaram à conclusão de que o grande problema dela é a forma como o marido está agindo.

“Seu marido é quem tem um grande problema”, comentou uma pessoa.

“Ela está apenas se aproveitando por viver na sua casa sem pagar por nada, e tenho certeza de que não vai se mudar sem comprar uma briga. Seu marido precisa estar de acordo com você para seguirem com a ‘remoção’ da sua cunhada”, comentou outra.