Internauta é elogiado após recusar ceder seu lugar a deficiente em transporte: ‘Fiquei chocado’

Um usuário do Reddit, de gênero não especificado, relatou ter se negado a ceder seu assento em transporte aéreo para um deficiente. Após compartilhar a história na plataforma, acabou recebendo apoio de diversos internautas.

“Recentemente, tive um voo de volta de manhã cedo, em que paguei um dinheiro extra por um assento”, iniciou o relato, por meio do usuário u/Aggressive-Sound-641.

“No embarque o agente me chamou lá, eram dois deles. A primeira agente acabou dizendo que ia ceder meu lugar para outra pessoa que precisava de cadeira de rodas. Eu viajo com bastante frequência e vejo pessoas necessitadas de assistência em cadeiras de rodas o tempo todo e estão sentadas em várias partes do avião. Fiquei imediatamente chocado porque a agente não perguntou se eu desistiria do meu lugar, mas apenas explicou que ela me atribuiria outro banco”, continuou.

Resistência na decisão

De acordo com o internauta, ele teria entendido a situação se tivessem perguntado sobre a possibilidade, ao invés de já determinarem. Em seguida, questionou se conseguiria um assento compatível e teve “não” como resposta.

“Falei que havia pago por aquele assento, o agente dois entrou e disse sarcasticamente: ‘Você pagou por um assento’”, contou.

Segundo ele, a outra agente falou que “é apenas uma questão de respeito por uma pessoa com deficiência”.

“Sou um veterano com deficiência, mas não preciso de assistência em cadeira de rodas. Comprei aquele assento por causa de alguns problemas com meus joelhos (ambos foram examinados e tenho que tomar injeções frequentes de cortisol para dor e inchaço). Eu preciso de uma substituição do joelho há 10 anos, mas o médico ortopedista não o fará porque sou muito jovem. Eu também tenho um problema cardíaco em que a medicação faz meus pés e pernas incharem, caso fiquem muito dobrados”, finalizou o relato.

Leia mais um relato:

Defesa na rede social

Após perguntar aos internautas sobre ter agido de forma errada ou não ao insistir em seu assento, o internauta recebeu diversas mensagens de apoio.

“Para mim, seu status médico e de habilidade é completamente irrelevante. Você pagou por aquele assento específico, então eles deveriam estar perguntando em vez de dizer. Cadeiras de rodas não tornam as pessoas incapazes de planejar com antecedência. Esse indivíduo também poderia ter reservado um assento específico se tivesse planejado com bastante antecedência, tenho certeza”, observou um redditor.

Outro internauta o defendeu, dizendo que o autor não estaria errado nem se fosse livre de deficiência: “Se a companhia aérea quiser ter o assento disponível como uma conveniência/cortesia para passageiros em cadeiras de rodas, certamente pode mantê-lo disponível como tal - mas isso significa que não há cobrança adicional de outros clientes por isso”, iniciou.

“É responsabilidade da companhia aérea acomodar, não dos passageiros e, embora obviamente desejemos ser gentis, pagar a mais e ser pressionados a desistir por respeito a alguém com deficiência é pura ganância corporativa. Sou firmemente contra toda essa prática. Além disso, você tem sua própria deficiência, então também existe isso”, concluiu.