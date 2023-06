Dia dos Namorados da decepção: Presente ‘desastroso’ causa desentendimento entre namoradas

Um relato viralizou no Reddit no ano passado, após uma jovem de 17 anos contar ter se chateado com o presente de sua namorada, também da mesma idade. De acordo com ela, ambas sempre se deram bem, mas não conseguiu compreender o porquê de ter recebido tal surpresa da parceira.

“Estou no meu primeiro relacionamento com minha namorada. Começamos a namorar em dezembro de 2021, depois que ela me convidou para sair e eu a adoro absolutamente. Ela é a pessoa mais gentil, criativa e bonita que já conheci”, iniciou o relato, por meio do usuário u/Desperate-Host-6611.

“Durante todo o tempo em que estivemos juntas, sempre expressei como estava animada para fazer coisas de relacionamento com ela, já que é meu primeiro relacionamento”, continuou.

Preparo comemorativo

Faltando um mês para o Dia dos Namorados, a jovem começou a preparar seu presente para a parceira. Como ambas são pessoas artísticas, ela resolveu que bordaria algo grande à parceira, além de comprar alguns presentes adicionais e incluir um cartão personalizado.

“Quando o dia dos namorados chegou, dei tudo a ela e fiquei em êxtase. Eu não esperava nada exagerado em troca (sou uma pessoa muito sentimental, então qualquer coisa feita à mão é muito valiosa para mim), mas fiquei um pouco desapontada quando ela me disse que meu presente não estava pronto (especialmente porque enfatizei constantemente o fato de que era o meu primeiro) e estaria pronto em dois dias”, desabafou.

“No entanto, eu fui muito compreensiva e não demonstrei minha decepção, com medo de ferir seus sentimentos. Eu disse a ela que estava tudo bem”, continuou.

Após dois dias, a jovem revelou não ter recebido nada de volta da namorada, mas também não cobrou. Mais duas semanas se passaram, até que seu presente finalmente chegou. Contudo, a decepção acompanhou sua reação.

Quebra de expectativas

Com duas semanas de atraso, a jovem finalmente recebeu seu tão esperado presente. Contudo, ficou confusa assim que o desembrulhou: era um par de meias.

“Fiquei muito confusa no começo porque ela me contou sobre os presentes que deu aos ex-namorados no dia dos namorados e isso definitivamente não teve o mesmo esforço. Ela realmente não reconheceu essa parte, mas em vez disso, apenas se desculpou pelo atraso”, contou.

“Não sou uma pessoa materialista, mas ainda assim senti que o presente dela era fácil, especialmente considerando como ela está constantemente fazendo bricolagens/coisas artísticas para outras pessoas”, observou.

Mágoa compartilhada

Segundo a jovem, ela teria se contentado apenas com um cartão simples de Dia dos Namorados, mas achou seu presente sem consideração e ficou desapontada. Contudo, não comentou sobre o assunto com a namorada.

“Não mencionei até um mês depois, quando estava em uma ligação. Ela estava me perguntando o que deveria comprar para o aniversário de nossa amiga (coisas que eram mais caras) e mostrando uma pintura e um cartão que ela fez”, escreveu.

“Não sei por que, mas fiquei muito magoada, então apenas disse a ela que gostaria que o mesmo esforço que ela estava colocando no presente de nossa amiga fosse o mesmo que ela colocaria no meu”, desabafou.

“Imediatamente me senti mal porque ela não sabia como responder, mas então começou a me chamar de idiota por olhar apenas para dinheiro”, continuou.

Segundo a jovem, ela tentou se explicar, mas foi ignorada. Mais tarde, recebeu uma mensagem de uma amiga de sua namorada, a acusando de ser idiota. Entretanto, ao relatar a situação aos seus outros amigos, recebeu apoio.