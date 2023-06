Homem decide envenenar as plantas da esposa e afirma: ‘Dava mais atenção às plantas do que a mim’

Um homem causou revolta no Reddit depois de revelar ter tomado atitudes drásticas em relação a paixão de sua esposa por plantas. Cansado e com ciúme da forma como ela cuidava de suas plantas, o homem decidiu envenená-las para inibir o novo hobby da esposa.

Sem se identificar, o homem relata que é casado há 5 anos e não entende o motivo da esposa ter desenvolvido uma “paixão inexplicável” pela jardinagem. Apesar de apreciar o hobby da companheira, ele também relatou se sentir negligenciado e deixado de lado.

“Não sei explicar, mas ver a alegria no rosto dela enquanto mexe com as plantas e cuida delas me dá uma raiva absurda! Costumávamos ter muito tempo de qualidade juntos antes de ela ter o nosso filho, mas sinto que agora o pouco tempo que ela tem deveria ser gasto comigo e não com as plantas”, revela o homem.

“Na semana passada ela foi visitar sua família em outra cidade e levou nosso filho. Eu aproveitei para resolver o problema. Pesquisei toxinas para plantas e usei um veneno suave em algumas das plantas preferidas dela”.

Ele acredita que as coisas melhoraram

Seguindo com seu relato, o homem revela que sua esposa ficou arrasada ao descobrir o que aconteceu com as plantas e passou a se culpar por “não ter cuidado direito” delas.

“Ela começou a se culpar pela morte das plantas e por ter investido tanto tempo e cuidado nelas. Seu comportamento mudou e ela veio até mim buscando consolo. Não pude deixar de me sentir culpado, mas ao mesmo tempo gostei da sensação de ser necessário. Sei que foi intencional, mas fiz isso para um bem maior”.

“Não acho que agi de forma egoísta, e foi bom me sentir amado por um momento. Isso é algo que venho dizendo aos meus amigos faz um tempo. Depois de contar a eles sobre como o envenenamento das plantas nos ajudou, um dos meus amigos ficou magoado e ofendido, e disse que eu deveria tirar a dúvida com outras pessoas sobre minha atitude”.

Leia também: Mulher bloqueia o ex-marido após descobrir que ele está tendo um caso com a irmã

“Senti um pouco de culpa por envenenar as plantas, mas ao mesmo tempo foi bom ver minha esposa triste e precisando de mim. Espero que isso seja uma oportunidade de reacender nossa vida sexual”.

Para os usuários do Reddit, ele agiu extremamente errado.

“Isso vai além do errado! Você sabotou algo que deixa sua esposa bem e feliz, mas acha que está tudo bem já que ela foi atrás de você”, escreveu uma pessoa.

“Uma conversa teria surtido bem mais efeito! Agora sua esposa acha que é a culpada pela morte das plantas, cresça e conte a verdade a ela”. finalizou outra.