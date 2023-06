Mulher bloqueia o ex-marido após descobrir que ele está tendo um caso com a irmã

Uma mulher buscou apoio no Reddit após descobrir algumas verdades a respeito de seu ex-marido. Segundo ela, o homem teve um relacionamento com a meia-irmã durante todo o tempo em que eles estiveram juntos e forma casados.

Sem se identificar, a mulher conta que teve um relacionamento de 10 anos com o ex-marido, do qual se separou há 2 anos após uma série de decepções.

“Ele começou a usar drogas pesadas e a roubar, chegando a perder o emprego por causa disso. Vivi um inferno por causa dele, que fez diversas ameaças e me traiu com várias mulheres ao longo dos anos”.

“A própria família dele me culpou por aceitá-lo de volta depois que ele tentou declaradamente me matar. Mas consegui dar a volta por cima e sair desse relacionamento quando com a ajuda de um tribunal consegui afastá-lo de mim e dos nossos filhos por um ano e meio”, revela.

Ela descobriu algo perturbador

Seguindo com seu relato, a mulher conta que o ex-marido não vem se relacionando muito com os filhos nos últimos meses, e que mal responde as mensagens deles. Por isso, ela tentou buscar apoio da madrasta do homem, já que o filho mais velho é muito ligado ao pai e ao avô.

“Ela me contou que ele estava tendo um caso com a filha dela e que isso aconteceu por anos até mesmo enquanto éramos casados. Eu então confrontei a irmã dele e ela disse que eles tinham uma história desde antes dele começar a namorar comigo. Ela tinha apenas 13 anos quando começamos a namorar!”, revela.

“Fiquei enojada com tudo isso e ele me disse que essas coisas nunca existiram, mas quando mostrei a conversa ele se calou. Eu o bloqueei em todas as redes e não o permito mais em minha casa. Não é como se ele tivesse tentado ver as crianças, mas me preocupo com meus filhos e acho importante eles terem o contato com os pais. Agi errado em cortar o contato com ele?”.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente, mas deve buscar por suporte legal.

“Você precisa fazer o possível para manter ele longe dos filhos! Ele teve um relacionamento com uma criança!”, afirmou uma pessoa.

“Você deveria ter cortado o contato com ele antes”, finalizou outra.