Ele foi criticado por não acompanhar a esposa após ela ser expulsa do casamento de seu irmão

Um homem decidiu buscar por opiniões no Reddit depois de ser criticado pela própria esposa. Segundo ele, os dois entraram em uma grande briga depois que ele se recusou a sair mais cedo do casamento do irmão após ela ser expulsa.

Sem se identificar, o homem conta que tem dois irmãos, sendo ele o mais velho dos três. Nos últimos anos ele passou por problemas com seu irmão do meio, o noivo, pois ele e o companheiro passaram a se automedicar e acabaram envolvidos com drogas, o que o fez reprovar o relacionamento e se distanciar dos dois.

“Isso mudou agora que o parceiro dele está sóbrio há anos e acabou se tornando um amigo querido meu e do nosso irmão mais novo. Nós dois fizemos um discurso no casamento deles e meu irmão mais novo até mesmo disse que agora somos quatro irmãos, e não três. Foi tocante e emocionante”.

“Acontece que depois dos discursos minha espoa disse estar incomodada com o fato de que o discurso do meu irmão mais novo em nosso casamento não a incluiu como a primeira filha da família. Ela disse que no nosso casamento ele discursou só para mim, e que hoje foi em homenagem aos dois noivos”.

Ela se sentiu incomodada

Seguindo com seu relato, o homem revelou ter ficado incomodado com a postura da noiva e disse a ela que ela deveria parar de tirar este tipo de conclusão. No entanto, quando a viu conversando com o irmão mais novo, ele decidiu intervir.

“Eu me aproximei, mas vi nosso irmão e seu marido chegando pois eles perceberam o que estava acontecendo. Nós somos protetores com nosso irmão mais novo, então meu irmão do meio logo a questionou sobre sua atitude”.

“Ela acabou sendo expulsa do casamento e saiu chorando, o que chamou a atenção de todos. Depois me pediu para voltar com ela ao hotel, e eu me recusei pois queria continuar comemorando com meus irmãos. Ela ficou zangada e disse que estou deixando meus irmãos passarem por cima de seus sentimentos. Desde então nós não estamos nada bem e ela não fala comigo. Preciso de uma opinião”.

Para os usuários do Reddit, ele não agiu errado, mas deve considerar os sentimentos da esposa.

“Você não agiu de forma errada, mas precisa considerar melhor os sentimentos da sua esposa. Ela não se sente parte da família e isso não é certo”, comentou uma pessoa.

“Todos agiram errado! Sua esposa por fazer uma cena no casamento, seu irmão mais novo por excluí-la, o mais velho por expulsá-la e você por não a apoiar”, finalizou outra.