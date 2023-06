Noiva fica chocada após irmã colocar seu casamento em risco por conta de suas vontades

Uma noiva recorreu ao Reddit para desabafar com outras pessoas sobre o comportamento tóxico de sua irmã. Segundo ela, após sofrer diversas ameaças envolvendo o casamento e eventos que antecedem o grande dia, a noiva decidiu não convidar mais a irmã.

Em um relato anônimo, ela revela que pediu para sua irmã mais velha ser uma de suas madrinhas na celebração, mas o pedido parece ter desencadeado uma série de problemas, já que a irmã passou a tentar se tornar o centro das atenções.

“Toda vez que tivemos algum desentendimento ela passou a ameaçar cancelar meu chá de panelas, despedida de solteira e tudo mais. Assim que fiquei noiva, disse a ela que queria apenas um ‘spa day’ com minhas amigas porque não gosto de multidão e bebida, e ela disse que eu não tinha escolha sobre isso e me arrastou para uma área de festas onde se recusou a sair até ser a última nos bares”.

“Duas semanas antes da despedida de solteira, eu descobri que estou grávida e ela ficou chateada comigo por eu ter ‘estragado’ a festa. Ela gritou comigo o tempo todo por eu não ‘me divertir como uma pessoa normal’ e disse coisas horríveis sobre meu noivo e sobre os gêmeos que estão a caminho. Não consigo superar isso”, revela a noiva.

Ela decidiu retirar o convite da irmã

Seguindo com seu relato, a noiva então conta que descobriu que a irmã estava tramando com amigos para deixá-la irritada no dia do casamento, o que a deixou completamente magoada.

“Ela estava combinando formas de me irritar no dia do meu casamento, como dizer coisas inapropriadas para a família do meu noivo e causar uma cena para sair mais cedo”.

“Eu pedi a minha mãe para falar com minha irmã e dizer a ela que não a queria mais no casamento e ela passou os dias seguintes mandando mensagens para todos os meus amigos, individualmente, tentando virar eles contra mim para arruinar o meu casamento”.

“Para completar, minha mãe disse que ela considerou a possibilidade de ir ao casamento e ficar na dela se eu pagasse por isso em dinheiro! Ela está considerando sua presença como um favor! Não sei mais o que fazer”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela precisa garantir que a irmã fique longe do casamento.

“Coloque seguranças na porta do casamento! Se isso não acontecer, ela vai aparecer e estragar tudo”, comentou uma pessoa.

“Por favor, contrate seguranças para impedir que ela apareça e destrua seu casamento, finalizou outra.