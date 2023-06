Uma atriz, chamada Marielle Alessandra, se surpreendeu com o pedido de um casal enquanto fazia seu treino na academia. A jovem, que mora em Madri, na Espanha, gravou um vídeo para o TikTok contando ter sido abordada pela dupla com um pedido de ajuda. Contudo, era nada mais nada menos que uma oferta para se juntar a eles em um sexo a três. Viral, o ocorrido foi parar no DailyStar.

“Acabaram de me oferecer um sexo a três na academia. Estou em choque”, contou a jovem, enquanto se direcionava ao vestiário.

“Estou muito envergonhada de dizer isso, para ser sincera. É muito surreal para mim”, continuou. “E eles me perguntam: ‘Você gostaria de um trio conosco?’ Eu disse: ‘Vocês estão brincando comigo?’”

Atriz fica perplexa após casal na academia convidá-la para sexo a três enquanto estava treinando (Reprodução/TikTok)

O casal contou a Marielle que a achava “muito gostosa” e já a observava há um tempo na academia. Ainda perplexa com o pedido, a atriz deu sua resposta a dupla: “Não estou afim disso, desculpe.”

Constrangimento continuado

Após responder ao casal que não tinha interesse em integrar ao sexo a três proposto, Marielle ainda conta com uma preocupação: como reagir perante a dupla nos próximos dias, já que vão continuar treinando na academia.

“E agora como vou treinar e ver a cara deles sabendo que gostam de mim toda vez que estão na academia?”, refletiu a jovem.

Após publicar seu vídeo na rede social e torná-lo viral, diversos internautas interagiram com o relato. Diversos usuários do TikTok fizeram piadas com a situação.

“Eles nem me oferecem água”, brincou um deles. “Eles nem dizem bom dia para mim”, zombou outro.

Como forma de amenizar, uma internauta registrou: “Não olhe assim, é uma motivação para eles continuarem na academia.”

Ainda brincando com a situação, um usuário escreveu: “Eu nem vou à academia e assim evito o problema.”

Para tranquilizar o coração da jovem, um internauta depositou a mensagem: “Você é uma Deusa, sinta orgulho do que desperta nas pessoas e continue treinando.”