Escritora renomada revela ter presenteado marido com sexo a três em aniversário de 40 anos: ‘Ele ficou radiante’

Pamela Druckerman, escritora e jornalista franco-americana, deu detalhes sobre como resolveu presentear seu marido com sexo a três em seu aniversário de 40 anos. Aos 53 anos, atualmente Druckerman vive em Paris e confessou o caso em seu best-seller ‘Não há adultos: uma história de amadurecimento na meia-idade’. As informações são geradas de uma coluna adaptada ao portal Daily Mail.

Casada com o escritor Simon Kuper, 53, com quem tem três filhos, a escritora presenteou seu marido em 2009, na comemoração dos 40. Inicialmente, o intuito de Druckerman era dar um relógio, mas seu parceiro confessou desejar fazer sexo com ela e mais outra mulher ao mesmo tempo, em forma de presente.

Embora ela tenha resistido e achado a ideia “desagradável, acabou considerando o pedido. “Tinha pena dele chegar aos 40 anos condenado a dormir com a mesma mulher (eu) pelo resto da vida. Gosto do que o sexo a três significou: que não estávamos deslizando silenciosamente para a meia-idade”, esclareceu.

Jornada da procura e realização

Após aceitar o pedido do companheiro, a escritora embarcou na missão de encontrar outra mulher para se juntar ao casal em uma noite. Embora tenha buscado possíveis candidatas em seu ciclo social, acabou apostando na web e se deparou com uma mulher apelidada de ‘N’, descrita como divorciada e com quase 40 anos de idade. Desde então, passaram a trocar e-mails.

Depois de várias reuniões, a escritora pediu a ‘N’ para que se juntasse a ela e seu marido e a mulher acabou aceitando. Druckerman revelou que seu marido se animou imediatamente quando todos se despiram.

“Depois de cerca de 40 minutos, pra mim foi suficiente”, afirmou ela. “Eu me perguntava se poderia verificar meu e-mail. ‘N’ era muito bonita, mas ver versões de minhas próprias partes femininas nela parecia muito familiar. Percebo que parte do que me atrai nos homens é que seus corpos são diferentes.”

De acordo com Druckerman, seu marido e N ficaram por mais 20 minutos fazendo sexo.

“Finalmente, eles se cansaram”, contou Druckerman na coluna. “Houve um doce momento no final quando nós três deitamos juntos sob as cobertas, com o aniversariante no meio. Ele ficou radiante. Mais tarde, recebi uma série de notas sinceras de agradecimento, dizendo que foi tão bom quanto ele esperava.”

A escritora contou que N chegou até mesmo a oferecer mais uma sessão de sexo a três ao casal. Embora tenha achado positivo, Druckerman acabou recusando uma segunda dose.

“Fiquei lisonjeada, mas não estava planejando isso”, escreveu Druckerman. “Meu próprio aniversário estava chegando e acho que gostaria de um relógio.”