Jovem percebe que médica estava vendo tutorial do YouTube minutos antes de ser atendida; vídeo viralizou

Jovem percebe que médica estava vendo tutorial do YouTube minutos antes de atendê-la Reprodução - TikTok - isabellely6

Compartilhado há um certo tempo no Tiktok, o vídeo da jovem Isabelle voltou a repercutir na internet após ela mostrar algo peculiar que aconteceu durante uma consulta por um cisto. Ficou curioso e quer saber mais?

De acordo com o detalhado pela jovem que estava deitada em uma cama de hospital, a médica, uma mulher que aparece sentada conferindo uma gravação divulgada no YouTube, estava vendo um tutorial na plataforma sobre como cuidar de um cisto.

Em sua publicação do TikTok, Isabelle brincou com a situação: “Ela fez doutorado na Universidade do YouTube”.

Veja abaixo o vídeo que mostra o ocorrido e que repercutiu na internet. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

Por fim, embora diversos internautas tenham deixado críticas negativas, outros afirmaram que ficam felizes em ver que a profissional está revisando seus conhecimentos para então cuidar da paciente.

