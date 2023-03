Mãe se revolta após filha ter o desenho confiscado pela escola por ser inadequado

Sierra Carter é moradora de Michigan, Estados Unidos, e resolveu desabafar em sua conta no TikTok após sua filha ter um simples desenho de um porquinho fofo confiscado. De acordo com os professores, o desenho feito pela menina de 11 anos era inapropriado. O motivo? Eles acharam que a gravata desenhada no animal parecia um pênis.

A mãe recebeu uma ligação da escola da filha informando que ela havia feito um desenho inadequado durante a aula.

Na semana seguinte, Sierra foi até a escola junto com a sua filha se encontrar com o diretor adjunto e com uma assistência social para averiguar o desenho polêmico e disse que não acreditou no que viu.

“Foi quando eu vi pela primeira vez e fiquei chocada. Isso é muito mais uma gravata borboleta”, disse a mãe. Sierra ficou ainda mais irritado quando o diretor ainda disse que ainda desconfiava da garotinha. A solução então foi deixar o desenho arquivado nos documentos escolares da menina, mas antes a mãe resolveu fazer uma cópia.

“Foi horrível”

A mãe ainda solicitou que a direção pedisse desculpas para sua filha. “Honestamente, sinto que você precisa de um pedido de desculpas por tudo. E ele respondeu: ‘Bem, quem você espera que se desculpe com ela?’ Foi horrível”.

A publicação com o desabafo possui mais de 1 milhão de visualizações e recebeu diversos comentários apoiando a atitude da mãe. . “A assistente social poderia ter parado com esse problema em segundos, que vergonha! Os adultos estão com a cabeça na sarjeta”, escreveu uma pessoa. Outro usuário disse: “Estou feliz que você defendeu sua filha. Isso é 100% uma gravata borboleta e ela é tão inocente. Triste que isso tenha acontecido”.

