Essa foi a ‘surpresa nojenta’ que família encontrou no sótão de casa após meses morando na residência

Uma família da cidade de Macclesfield, uma pequena cidade britânica localizada na Inglaterra, teve uma surpresa ao perceber o que habitava no sótão da casa nova que habitam há alguns meses.

Depois de se depararem cum uma porta secreta que dava acesso à uma janela, a família decidiu explorar o local que, até então era desconhecido.

“Estávamos aqui há cinco meses, mas nenhum de nós tinha ido lá pois a entrada era por um buraquinho. Não sabíamos que poderíamos entrar”, disse a filha da família, Eve Ault, filha da família, ao The Sun.

Ao explorar o novo cômodo da casa, eles notaram que ele possuía três ninhos de vespas gigantes. “Foi um pouco chocante. Havia esses ninhos que eram pelo menos do tamanho de uma bola gigante , três deles. Eles ocupavam muito espaço porque é um local pequeno”, acrescentou a jovem de 25 anos.

Segundo ela, os proprietários antigos não avisaram sobre o problema e os agentes mobiliários também não comentaram nada que a casa já ‘estava ocupada’.

Família foi ousada

Para resolver o problema, a família foi um tanto quanto ousada e nada cautelosa. Ao descobrir o preço do serviço de limpeza de pragas na região, eles resolveram remover as vespas com as próprias mãos. Felizmente, tudo ocorreu bem pois encontraram apenas insetos mortos.

“Provavelmente era uma casa onde as vespas moravam e depois se mudaram. Poderíamos ter pago um valor muito alto para que fossem transferidas profissionalmente, mas minha mãe e minha irmã entraram e resolveram o problema”, concluiu.

Vizinhos ficaram incomodados

Se já não bastasse esse problema, alguns vizinhos ficaram incomodados com o fato da remoção dos ninhos e reivindicaram a vida dos insetos retirados da moradia.

