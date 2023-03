Este é o motivo de jovem ser filmado correndo diariamente enquanto outros estudantes o apoiam

Se você já esteve atrasado para algum compromisso, sabe o quão é desesperador correr contra o tempo. Se esse compromisso ocorre com frequência e o seu tempo é curto, a situação se torna ainda mais difícil, já que você vai ter que pensar em estratégias para dar conta de todas as suas tarefas, mesmo entendendo que você não é um super-herói.

Foi com esse pensando que os vídeos de ‘John Bravo’, um estudante ‘comum’, ganhou fama nas redes sociais nos últimos meses. Em uma conta no TikTok com o nickname ‘john_bravo_runs’, é possível observar com frequência vídeos do garoto correndo desesperadamente pela escola, enquanto diversos outros estudantes o apoiam. Mas para onde John vai com tanta pressa?

Por que John é filmado correndo?

A descrição do conteúdo informa: “Esta conta é para torcer por Jhn, não para tirar sarro dele. Se você vir John, diga oi”. Ou seja, já é possível notar que o jovem ganhou fãs em seu local de estudo, que apoiam a sua maratona.

De acordo com uma biblioteca de memes, John Bravo é o apelido do garoto, e não se sabe com exatidão o motivo dele correr tanto. Contudo, é possível observar que o primeiro vídeo foi postado em novembro de 2022 e se espalhou rapidamente. A história ganhou repercussão e, para auxiliar John, o produtor musical conhecido como ‘Kenny Beats’ se juntou à marca Nike para dar a John um equipamento de corrida.

Entre os comentários dos vídeos, é possível notar algumas pessoas dizendo que estudam com o garoto e que ele faz isso para não se atrasar para os estudos.

“Você sabe como algumas crianças na escola correm para a próxima aula. As pessoas notaram que ele faz isso e se tornou um evento escolar vê-lo fazer isso”, disse um usuário.

Todos os vídeos de John Bravo correndo possuem milhões de visualizações. O mais visto deles possui expressivos números de 25,2 milhões de visualizações e 2,9 milhões de curtidas.

