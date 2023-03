‘Parecia grávida de 10 filhos’: mulher retira tumor de 47 kg do ovário

Mulher tinha tinha tumor gigante no ovário (Hospital Ascension St. Vicent's Jacksonville/Reprodução)

Um tumor tão grande que fazia com que uma jovem de 20 anos parecesse grávida de múltiplos filhos foi retirado da americana Allison Fisher e virou notícia de jornal na Flórida, Estados Unidos, segundo o jornal Daily Mail.

Allison contou ao jornal local que começou a sentir que algo estava errado com seu corpo em 2020, quando seu ciclo menstrual simplesmente continuou indefinidamente. Como estava no meio da pandemia e não tinha condições financeiras para arcar com custos médicos, resolveu simplesmente “esperar que tudo passasse”. Na época ela pesava 226 kg.

Em 2021, passou a sentir fortes dores no abdômen e sua barriga começou a inchar muito, chegando a tal estado que, segundo ela, parecia estar grávida de 10 filhos. Foi quando resolveu procurar ajuda. Pesou ainda na decisão o fato de sua mãe ter morrido de câncer naquele ano.

E os exames mostraram o que ela mais temia, havia um tumor em seu ovário, mas não qualquer tumor. Ele era imenso, medida cerca de 50 cm por 50 cm e pesava em torno de 47,1 kg, o peso aproximado de uma criança adolescente. Felizmente, revelou a biópsia, não era cancerígeno.

Após uma cirurgia e um longo processo de recuperação, ela disse que comemora pequenos prazeres que tinha até esquecido, como deitar de bruços ou ver os próprios pés, coisa que ela disse que não fazia há anos.

Allison disse que agora pretende fazer uma cirurgia bariátrica para ajudar a baixar e controlar seu peso e que pretende manter-se entre os 79 kg e 90 kg. “Eu me sinto muito mais leve. Eu me sinto como uma pessoa, posso usar roupas, posso fazer coisas que as pessoas normais podem fazer”, declarou.