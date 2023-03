“Morreu porque foi Jack”: Acusado de estuprar enteada de 9 anos é encontrado morto e com bilhete

Um homem de 37 anos, de Manaus, foi encontrado morto no quintal de sua residência no último domingo (26). Com golpes de faca em seu corpo, o sujeito, cuja identidade não foi revelada, tinha um bilhete ao seu lado com a seguinte mensagem: “Morreu porque foi Jack”.

Aos que desconhecem, Jack é o termo utilizado por criminosos para se referir à pessoas que cometem estupro.

Sobre o caso recente acontecido em Manaus, o homem havia sido detido também no domingo sob a acusação de violentar sexualmente sua enteada de 9 anos, no entanto acabou liberado pela polícia que afirmou que não estava mais no flagrante.

Acusado não escapou do ‘tribunal do crime’

Embora tenha sido liberado pela polícia, o acusado foi rendido pelo “tribunal do crime” e acabou morto com golpes de faca.

Além da acusação recente, de acordo com informações levantadas, o sujeito já tinha passagem pela polícia pelo crime de estupro contra uma adolescente de 12 anos.

Agora, o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

