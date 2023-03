Festival de Xadrez da Mulher vai atrair 300 garotas nesta quinta-feira em SP; saiba mais

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo vai reunir cerca de 300 garotas para o Festival de Xadrez da Mulher - 2023. A ação ocorre nesta quinta-feira (30), às 10h, no Clube Ipê e conta com a presença da enxadrista Julia Alboredo, principal nome feminino do xadrez nacional.

Participam do festival meninas de 7 a 15 anos representando as 13 Diretorias Regionais de Educação da cidade. O torneio será realizado em seis rodadas, e as enxadristas disputam em categorias de acordo com a faixa etária.

Para Marcos Renato Cezar, responsável pelo Programa Jogos de Tabuleiro na SME, o festival é menos competitivo e mais celebrativo. “Queremos celebrar a participação das mulheres no xadrez e promover a interação entre as estudantes.”

O evento é organizado pela Divisão de Esporte, Corpo e Movimento da Coordenadoria dos Centros Educacionais Unificados (COCEU) e finaliza o mês dedicado às mulheres.

Além das seis rodadas previstas, as meninas também participarão de momentos de descontração com a apresentação da DJ Sofia e um espaço para fotos temáticas.

Festival de Xadrez da Mulher – 2023

Data: 30 de março

Horário: a partir das 10h

Local: Ipê Clube – Rua Ipê, 103, Ibirapuera