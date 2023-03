Médico é morto a facadas no ES após encontro marcado pela internet; veja o que se sabe até agora

Um médico de 29 anos foi roubado e morto a facadas em Montanha, no Espírito Santo. Seu corpo foi encontrado por amigos no último domingo (26). No mesmo dia, um rapaz de 32 foi preso com pertences da vítima. Ele confessou o crime.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por amigos de Aloísio Vieira Silva que estranharam o fato de o médico estar atrasado para o trabalho. Os colegas foram até a casa onde o rapaz morava e o encontraram já sem vida.

Após as diligências, a Polícia Civil descobriu que um homem teria tirado a vida do médico e levado seus pertences pessoais e veículo. Policiais começaram, então, a monitorar o carro roubado, e Carlos Magno Santos Santana acabou preso em um bar, na cidade de Conceição da Barra. Ele não resistiu à prisão.

Com ele, foram encontrados uma mochila com pertences da vítima. Outros objetos do médico estavam escondidos em uma área de mata.

Encontro marcado pela internet

À polícia, Carlos disse que ele e Aloísio marcaram um encontro pela internet. Vítima e suspeito passaram o dia em Conceição Barra e, depois, seguiram no carro do médico para a residência dele. Lá, ficaram por cerca de cinco horas. Denúncias indicam que os dois já teriam se encontrado outras vezes.

De acordo com o delegado Eduardo Mota, titular da Delegacia de Polícia de Montanha, depois de matar e roubar o médico, Carlos ainda postou vídeos nas redes sociais ostentando os bens de Aloísio.

Carlos já esteve preso outras vezes por crimes relacionados ao patrimônio. Agora, ele foi autuado por latrocínio, roubo seguido de morte, e se encontra no Centro de Detenção Provisória de Colatina.

LEIA TAMBÉM: