Vídeo: Neymar perde 1 milhão de euros em site de aposta em poucos minutos ao som de Titanic

O atacante brasileiro Neymar resolveu brincar em um site de apostas online nesta terça-feira e se deu mal, perdendo uma quantia milionária em poucos minutos. Ser perder o humor e a tranquilidade, a estrela do Paris Saint Germain viu escorrer pelo ralo nada menos do que 1 milhão de euros, ou cerca de R$ 5 milhões em um jogo de azar.

O atacante, que está afastado dos gramados para se recuperar de uma lesão no tornozelo, fazia uma live no Facebook quando decidiu tentar a sorte.

Em um vídeo gravado pelo jogador, ele simula o choro após perder a pequena fortuna, enquanto ao fundo ouve-se uma flauta tocando o tema do filme Titanic.

Neymar é o rei do entretenimento até fazendo live slk, o cara é foda kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/EGV6C5ygP0 — Portal do Neymar 🇧🇷 | Fan account (@portaldonjr) March 28, 2023

“Vou fazer um canal no YouTube. Como entrar nos ferro (risos). Essa aí ninguém ninguém nunca fez”, disse, referindo-se a perda do dinheiro.

Em nenhum momento Neymar pareceu abalado com o dinheiro gasto, na verdade ele até ri da situação durante o vídeo, deixando claro que o valor do dinheiro é bastante relativo. Para ele, certamente não fará falta alguma.

Para completar a maré de azar, poucos minutos após encerrar a transmissão ao vivo o perfil do atleta no Twitter foi hackeado e pelo menos quatro postagens foram feitas em nome do jogador. Rapidamente a equipe que assessora Neymar bloqueou a conta e o acesso dos hackers e apagou as mensagens postadas na Web.

os caras que hackearam o neymar fazendo ele se declarar pra marquezine no twitter:pic.twitter.com/s8vVlG4caV — Igor Santos (@igorsantosxz) March 28, 2023

A situação virou meme na Internet, já que o próprio hacker da conta resolveu fazer graça e postou “TE AMO @BruMarquezine” na conta dele. Internautas também brincaram com falsos prints da conta da Bruna dizendo que a senha do jogador nas redes seria o nome dela.