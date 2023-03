Mulher magoa o pai ao se recusar a usar maquiagem e salto alto no casamento dele

Uma mulher ficou em apuros depois de decidir não utilizar sapatos de salto ou maquiagem no casamento de seu pai. Sem se sentir confortável com sua aparência, ela tomou a decisão e não pretende mudar de ideia.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher contou sua história no Reddit, onde pediu apoio de outras pessoas.

Sem se identificar, ela questiona: “Eu sou idiota em dizer ao meu pai e sua noiva que não vou usar salto alto e maquiagem no casamento deles? Eles se casam neste ano e, para ser sincera, eu não gosto dela. Ela se preocupa demais com as aparências e sempre tem um sorriso falso o tempo todo”.

“Ela sempre diz que não me cuido o bastante pelo fato de não me trocar assim que saio da cama. Além disso, eu detesto salto alto e maquiagem. Não gosto da minha aparência maquiada e saltos machucam, então isso me incomoda demais”.

Ela está sendo obrigada a usar saltos!

Seguindo com seu relato, a jovem conta que foi obrigada a ser uma das madrinhas do casamento e que não foi contra o vestido escolhido pela noiva. No entanto, os saltos combinando é que são o problema.

“Gosto do vestido, de verdade, o problema é que eles estão insistindo nos sapatos de salto que combinam. A noiva também está irritada por eu não querer usar maquiagem”.

“Disse a eles que posso até mesmo usar sapatos combinando com o vestido, desde que não sejam de salto alto, mas que não vou usar maquiagem. Meu pai diz que eu deveria engolir meu orgulho e usar, mas eu disse que ou é isso ou eu não vou”.

Ela então revela que o pai segue irritado com sua decisão, enquanto alguns amigos disseram que ela deveria ceder apenas nesta ocasião., Para os usuários do Reddit, ela deve seguir o que a deixa confortável.

“Isso parece ser importante para você e eles estão cientes disso, então eles sabiam quando escolheram o vestido”, comentou uma pessoa.

“Vou me casar em breve e todos falam que preciso de bronzeamento artificial, maquiagem profissional e cílios postiços. Mas ninguém parece preocupado com a aparência do meu noivo”, finalizou outra pessoa.