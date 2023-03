Convidada não vai a casamento após mudança de última hora no código de vestimenta

Uma mulher decidiu revelar no Reddit sobre como foi criticada por sua amiga após se recusar a ir ao casamento dela por não conseguir cumprir o código de vestimenta.

Segundo o relato, compartilhado pelo The Mirror, as mudanças no código foram feitas de última hora pela noiva, que pegou os convidados de surpresa.

Sem se identificar, a mulher conta que recebeu um ultimato da noiva: ou ela segue o código de vestimenta, ou recusa o convite.

“Não possuo nenhum vestido longo para cumprir com o novo código de vestimenta dela. Perguntei para a noiva se poderia ser um vestido na altura do joelho com sapatos elegantes, mas

ela reforçou que eu deveria seguir o código de vestimenta ou não ir ao casamento”, conta.

Ela decidiu não ir

Seguindo seu relato, a mulher conta que além da mudança no código de vestimenta, o casamento também sofreu uma mudança de data. A celebração, que aconteceria dentro de 6 meses, acontecerá em apenas duas semanas, o que impossibilita a compra de uma roupa nova.

“Decidi que não queria gastar dinheiro com isso ainda mais em um vestido que nunca mais vou usar. Por isso, recusei o convite”, conta.

“A noiva ficou irritada e me acusou de ser egoísta e de não apoiá-la. Ela disse que eu deveria me esforçar para seguir suas recomendações, pois era importante para ela manter a estética do casamento. Ela acha que eu deveria ter me preparado melhor”.

“Agora estou me sentindo culpada e alguns amigos em comum também estão desapontados com a minha escolha. Eu entendo a importância do evento, mas não é razoável esperar que todos gastem com roupas de luxo para a ocasião”.

Para os usuários do Reddit, ela deve seguir com sua escolha.

“Isso não é um código de vestimenta. Ela apenas especificou que todos os convidados devem seguir a fantasia dela”, comentou uma pessoa.

“É um pouco demais ditar o modelo e a cor do vestido”, finalizou outra.