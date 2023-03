Como fotógrafo da natureza, Doug Gemmell comportava sua câmera e viu a oportunidade perfeita de registrar a passagem de uma ave. Ele só não imaginava o item carregado por ela. Relato extraído do portal The Dodo.

Enquanto manejava sua câmera, uma águia desceu em direção ao chão, mostrando suas garras ativas. A ave, embora da espécie Águia-de-cabeça-branca, ainda não tinha desenvolvido penas brancas na cabeça.

As águias dessa espécie costumam se alimentar de peixes retirados por eles das águas. Contudo, naquele dia, a ave carregava outro item longe de ser algo dentro de sua dieta. Foi então que o fotógrafo notou algo diferente sendo carregado.

Após analisar fotos tiradas de águia, homem se choca ao dar zoom e se deparar com item em suas garras (Reprodução/Doug Gemmell)

De início, Gemmel não foi capaz de decifrar o que estava preso à ave, devido à obstrução de sua visão por um borro de neve em primeiro plano. Contudo, conseguiu registrar a passagem da águia para avaliar mais tarde.

Descoberta nas alturas

Mais tarde, ao analisar os registros, o fotógrafo finalmente identificou o item pendurado nas alturas.

“Eu não sabia o que a águia pegou até voltar para casa”, disse Gemmell ao The Dodo. “Quando cortei algumas das fotos, pude ver que era uma fatia de pizza de pepperoni comido pela metade.”

“Pensei: ‘Uau. Isso é muito legal’, quando vi pizza em suas “, prosseguiu Gemmell. “Isso não é algo que você vê todos os dias, com certeza.”

Por ser um alimento fora de sua dieta, o fotógrafo não soube se a ave acabou consumindo a pizza. Independentemente do destino do item carregado pela águia, o registro pela lente de Gemmell foi algo completamente valioso, raro de acontecer nos cliques de rotina.

“Com a fotografia da natureza, as coisas acontecem tão rápido que nem sempre você sabe exatamente do que acabou de tirar uma foto”, disse ele. “Então, quando você tem a chance de ver as fotos, às vezes fica agradavelmente surpreso por ter capturado algo que nem sabia que estava lá no momento.”