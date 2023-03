O final do mês fevereiro agitou um grupo de policiais do Departamento de Polícia de Dallas, nos Texas, Estados Unidos. O grupo teria resgatado um pequeno animal, que fora encontrado abandonado próximo a uma lixeira. Contudo, o bichinho foi salvo e, a partir desse momento, levantou um questionamento aos resgatadores. Relato extraído do portal The Dodo.

A grande incógnita aos policiais tinha relação com a espécie do animal. Afinal, não foi possível desvendar logo de imediato.

Mesmo que já fosse óbvio o animal ser canino fêmea ao Dallas Animal Services, não havia ficado claro se ela era um cãozinho ou um coiote. Outra possibilidade levantada tinha relação com o animal possivelmente ser híbrido de ambos.

Teste de DNA revela a verdadeira identidade de bicho misterioso resgatado (Reprodução/Dallas Animal Services)

Com o intuito de descobrir a verdadeira identidade do animal, o Dallas Animal Services fez um teste de DNA para acabar com o mistério. Com o resultado em mãos, a equipe de especialistas saberia o melhor caminho para tomar os cuidados necessários com o bichinho. Eles a nomearam de Toast.

Mistério desvendado e passos para tomada de ação

Antes da revelação tomar conta dos arquivos, a dúvida ainda permeava pela aparência do animal. Até o momento em que foi constatado:

“Toast é um CÃO! Como suspeitávamos, ela acabou sendo uma linda vira-lata”, escreveu o Dallas Animal Services em uma atualização. “Seus resultados de DNA mostraram que ela é: 42% pastor alemão. 38% Husky Siberiano. 20% Australian Cattle Dog.”

Além de poder trabalhar com o tratamento necessário do animal após a revelação, a equipe sabia que o próximo passo seria encontrar um novo lar a Toast. Quando o anúncio da cachorrinha tomou conta da web, o interesse online aumentou para seu processo de adoção.

“Demorou cerca de cinco minutos antes que ela conseguisse o número máximo de inscrições!” Dallas Animal Services escreveu. “Toast foi adotada!”