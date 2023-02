Sogra faz aulas para ‘aprender a cuidar’ do neto e incomoda a mãe da criança

Uma mãe buscou apoio na internet depois de descobrir que sua sogra decidiu fazer um “curso para pais” com a intenção de cuidar do neto “de forma adequada”. Apesar de apreciar a dedicação da sogra, ela se preocupou pois a sogra está agindo como se fosse a mãe de seu bebê.

Sem se identificar, a mulher recorreu ao Reddit para contar sua história e teve o relato compartilhado pelo The Mirror.

Segundo a publicação, a mulher revela que sempre teve um bom relacionamento com a sogra até que engravidou de seu primeiro filho, o que fez a mãe de seu marido desenvolver um “comportamento excêntrico”.

“Ela ficava me rondando constantemente, oferecendo conselhos indesejados e discutindo sobre todas as minhas opiniões referentes a saúde. Sempre que ela aprecia para me visitar eu tinha picos de pressão alta e ansiedade, e ela dizia que insistia em me ver ‘pelo bebê'”.

Além disso, ela explica que a sogra é dona de casa e mãe em tempo integral, tendo opiniões muito fortes sobre a maternidade, chegando a ser levemente agressiva com quem discorda dela.

“Eles moram a cinco horas de distância e nos invernos, que são bem intensos, não nos vemos com tanta frequência. Mas o impacto das visitas dela dura por meses. Ela passou a seguir somente contas sobre paternidade no Instagram e a nos presentear com livros de receitas veganos por ‘estar preocupada com a neta’. Além disso, quando minha filha quer descer e está no colo dela, ela a aperta mais forte para ‘acalmá-la’”.

Ela não sabe como lidar com a sogra

Segundo a mãe, a sogra ainda insiste em fazer todas as trocas de fralda e banhos da neta, ficando magoada quando a menina vai com a mãe para ser amamentada.

“Na última visita minha filha estava tentando sair dos braços da avó e eu estendi os meus braços para pegá-la, então minha sogra a puxou para longe. Agora hoje foi a gota d’água”.

“Minha filha jogou o cereal no balcão porque estava magoada com algo e meu marido sentou ao lado dela e perguntou o motivo. Minha sogra se inflou como um pavão para elogiar meu marido sobre como ele lidou com a situação e como ela aprendeu isso em um curso de pais que está fazendo”.

Leia também: Mãe lista sinais de alerta que indicam comportamentos tóxicos de sua sogra

“Ela quer ser a mãe do meu bebê porque criou uma vida para si mesma onde seu único propósito é ser mãe e seus filhos já cresceram! Eu só quero saber se eu realmente estou certa e não louca como as vezes acho que estou”, questiona a mãe.

Para os usuários do Reddit, ela está em seu direito.

“Tem tantos sinais de alerta da parte dela! Todas as trocas de fraldas, cochilos no colo e tudo mais. Eu ficaria o mais longe possível!”, comentou uma pessoa.

“É muito triste saber que toda a identidade dela gira em torno do papel de mãe e a faz perder o papel de avó”, comentou outra.