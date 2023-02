Mãe revolta o filho ao se recusar a cuidar dos filhos da namorada dele

Uma mãe levantou um grande debate na internet após se recusar a cuidar dos filhos da namorada de seu filho. Para ela, este é um limite que não deve ser ultrapassado.

Contando sua história no Mumsnet, a mulher teve o relato compartilhado pelo The Mirror após sua publicação viralizar no fórum.

De forma anônima, ela questionou se sua decisão foi realmente errada. “Preciso de uma opinião imparcial para entender se eu agi de forma errada com meu filho”.

“Meu filho, de 17 anos, está em um relacionamento de 2 meses com uma mulher de 23 anos. Ela tem dois filhos, um de quatro anos e outro de dois”, revela.

“Não sou a favor desse relacionamento por causa da idade dela e acho que o fato do meu filho já conhecer e interagir com os filhos dela demonstra que as coisas estão indo rápido demais”.

Ela decidiu não ajudar

Segundo a mãe, a situação acabou fugindo do controle quando o filho pediu a ela para tomar conta dos filhos de sua namorada.

“Voltei para casa e encontrei meu filho com o menino de 2 anos. A namorada dele pediu para ele cuidar da criança enquanto ela ia ao médico com o outro filho. Eu não fiquei feliz com isso por não terem perguntando a minha opinião já que ele mora na minha casa”.

Leia também: Mulher enfurece o namorado ao colocar o celular dele para carregar

“Meu filho me pediu para olhar as crianças no próximo final de semana pois eles precisariam sair e a família dela e o pai das crianças não estão envolvidos na criação delas”.

“Eu me recusei e meu filho me acusou de ser egoísta! Eu agi de forma errada ao me recusar?”, questiona.

Para os usuários do Mumsnet, ela está em seu direito. “Você não está sendo irracional! É muito cedo para um novo parceiro interagir com as crianças, ainda mais cedo para aparecer uma figura de avó. As crianças não te conhecem então você não deveria ser babá delas! Por outro lado, se o relacionamento der certo, você poderá querer que eles não se decepcionem com suas atitudes”.