Mãe lista sinais de alerta que indicam comportamentos tóxicos de sua sogra

Uma mãe de primeira viagem decidiu compartilhar no Reddit uma lista de “comportamentos tóxicos” de sua sogra. Segundo seu relato, feito de forma anônima, a sogra passou a agir de forma diferente desde que ela engravidou do primeiro filho.

“Meu bebê nasceu 7 meses atrás e eu ainda fico incrédula quando penso nas atitudes da minha sogra. Nós tínhamos um bom relacionamento antes de eu engravidar, mas desde então ela se tornou uma pessoa completamente diferente”, revela a mãe.

Segundo ela, a sogra insistia em vê-la amamentar o filho e chorava sempre que isso acontecia, tirava fotos não autorizadas dela e do bebê e se recusou a aceitar que o neto se parece mais com a mãe do que com o pai.

“Ela ainda começou a fazer comentários desrespeitosos sobre minha vagina e sobre como é mais importante ser avó do que se tornar mãe”, conta a mulher.

Ela decidiu alertar outras mães

Seguindo com seu relato, a mãe conta sobre um episódio em específico que chamou sua atenção.

“Com 10 dias depois do parto ela insistiu que deveríamos sair para dar um passeio. Eu não queria ir porque ainda tinha dificuldades de andar, mas ela pegou o carrinho sem pedir e foi embora. Eu decidi ir atrás segurando a mão do meu marido, mas ela começou a andar mais rápido e ficou 3 quarteirões à frente com meu bebê recém-nascido!”, revela a mãe.

Além disso, ela afirma que a sogra está reclamando de forma exagerada ao saber sobre as interações entre os pais dela com o neto, se comparando constantemente e ficando irritada ao saber que os outros avós já ficaram sozinhos com o bebê.

Leia também: Sogros pressionam a nora a visitar a família logo após dar à luz

“Se você é uma sogra e avó de primeira viagem, por favor, nunca faça essas coisas!”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela precisa urgentemente cortar os laços com a sogra.

“Corte toda a comunicação com ela! Fale sobre tudo isso com o seu marido. Eu não gostaria de ficar perto dessa pessoa ou de querer meu bebê sozinho com ela”, comentou uma pessoa.

“Por favor, nunca deixe sua sogra sozinha com seu bebê!”, comentou uma segunda.