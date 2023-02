Mulher flagra mensagens do namorado para outra e se vinga enquanto ele dorme

Uma mulher fez uma descoberta devastadora ao olhar para o celular do namorado durante a noite. Ao colocar seu próprio telefone para carregar, ela notou mensagens de texto enviada por outras mulheres no celular do companheiro.

Buscando por apoio, a mulher decidiu compartilhar seu relato no fórum online Mumsnet, onde foi acolhida por outras pessoas.

Sem se identificar ela conta que acordou no meio da noite e foi colocar seu telefone para carregar quando percebeu algumas mensagens de texto piscando na tela do celular do companheiro.

Ao perceber que as mensagens falavam sobre um beijo compartilhado entre seu namorado e outra mulher, ela decidiu olhar atentamente as mensagens e descobriu que o companheiro estava tendo um caso com outra pessoa.

“Então, meu ex é um mentiroso e traidor, ele ainda não sabe disso pois está roncando ao meu lado e eu acabei de descobrir. Nós temos a mesma marca e o mesmo modelo de celular, então quando fui pegar o meu aparelho percebi que ele tinha desconectado do carregador para colocar o dele para carregar enquanto eu tomava banho”, conta.

Ela decidiu se vingar

Ao perceber as mensagens estranhas, a mulher decidiu olhar com calma o conteúdo.

“Apareceu uma notificação e eu peguei porque achei que era o meu telefone que estava no carregador. Quando li, vi que era sobre outra mulher ter beijado ele e o quão incrível era o beijo deles”.

Leia também: Mãe revela os motivos que a fazem rastrear os filhos por meio de um aplicativo

Após a descoberta, a mulher decidiu se vingar do companheiro: “Eu tirei um print da mensagem e configurei para ser o protetor de tela dele, então ele não tem como negar isso. Estou aqui, acordada e esperando ele ver a mensagem assim que acordar. É loucura fazer isso ou devo acordar ele e colocá-lo para fora no meio da noite?”, questiona.

Os usuários do fórum rapidamente responderam: “Eu não conseguiria esperar até amanhã! O olhar no rosto dele será impagável”, comentou uma pessoa.

“Eu lidaria com isso pela manhã se você conseguir esperar, isso depende da sua situação de vida”, finalizou outra.