Mãe revela os motivos que a fazem rastrear os filhos por meio de um aplicativo

Uma mulher revelou os motivos pelos quais seus familiares utilizam um aplicativo de rastreio nos seus celulares. Buscando por segurança, ela afirma que foi fortemente influenciada após assistir programas especializados em crimes reais.

Conforme o relato, publicado pela mulher no fórum Mumsnet e compartilhado pelo The Mirror, o uso do aplicativo ajuda a mulher a ter uma maior sensação de segurança.

Em seu relato, ela afirma que seu companheiro, seu irmão e seu filho utilizam um mesmo aplicativo para compartilhamento de localização, o que “oferece outro nível de segurança”. As filhas mais novas da mulher também passarão a utilizar a ferramenta assim que começarem a cursar o ensino médio.

“Meu irmão tem epilepsia e há um recurso no aplicativo que permite que ele nos envie um pedido de socorro caso perceba que terá uma crise. Assim conseguimos localizá-lo e socorrê-lo”, conta.

“Meu filho, por sua vez, começou a sair com seus amigos para jogar, então é bom poder acompanhar onde ele está sempre que sai de casa e se atrasa, ou que está escurecendo”.

Ela envolveu até mesmo os amigos

Seguindo com seu relato, a mulher afirma que não pretende que os filhos se sintam obrigados as usar o aplicativo, e que os deixará escolher quando forem mais velhos.

“Se ele não quiser permanecer no aplicativo quando for mais velho, tudo bem, mas se quiser continuar, também está tudo bem”, conta.

Além dos filhos e do irmão, dois amigos também compartilham sua localização com ela. “Eu raramente olho, mas nos sentimos mais seguros em agir dessa forma para prevenir caso algo aconteça. Desta forma podemos agir mais rápido e evitar uma tragédia”.

Em pouco tempo, outras pessoas dividiram suas opiniões sobre o aplicativo. “Minha filha de 22 anos tem ansiedade e saber como estou e onde estou alivia isso, então usamos o aplicativo. Ela não faz isso todos os dias, somente quando identifica que é necessário”, comentou uma mãe.

“Não sei quais os impactos psicológicos de ser vigiado durante a adolescência podem trazer, mas eu teria odiado essa sensação”, comentou outra pessoa.