Mulher fica irritada após irmã ter ataque de riso ao saber o nome da sobrinha

Uma mulher está passando por pequenos apuros depois de ter uma reação inusitada ao ouvir o nome da sobrinha pela primeira vez. Apesar do nome da menina ser um tanto quanto comum, ela se espantou com a novidade e teve um ataque de riso.

Conforme publicado pelo The Mirror, a jovem tia foi até o Reddit para compartilhar sua história e pedir ajuda sobre como se desculpar adequadamente com sua irmã.

Sem se identificar, ela conta que a irmã mais velha está grávida de oito meses e recentemente reuniu a família para revelar o nome de sua primeira filha.

“Minha irmã está na reta final da gravidez e esperou até essa altura para revelar o nome da minha sobrinha. Ela é uma pessoa bem tradicional e o nome que ela escolheu não foi realmente uma surpresa para nós”.

“Estávamos todos juntos conversando na casa dos meus pais quando ela revelou que vai chamar sua filha de Deborah. Minha avó adorou o nome na mesma hora, assim como meus pais. Eu, por outro lado, acabei tendo um ataque de riso e perguntei se minha irmã realmente seguiria com este nome”, conta a jovem.

Ela causou uma confusão

Seguindo com seu relato, a jovem conta que a avó prontamente entrou no meio da confusão para defender a futura mamãe, e acabou intensificando as coisas.

“Minha avó disse que é um nome lindo e que é melhor do que ‘nomes modernos’. Minha mãe ficou extremamente irritada e exigiu que eu pedisse desculpas, mas eu fiquei tão surpresa com a revelação que me recusei”.

“Agora minha irmã não fala comigo e minha mãe está me forçando a pedir desculpas. Eu não gosto muito desse nome para um bebê, mas foi a novidade inesperada que me pegou”, conta.

Para os usuários da plataforma, ela deve desculpas à irmã uma vez que sua reação foi entendida de forma errada.

“Você reagiu de forma rude a um nome completamente normal”, comentou uma pessoa.

“Se você tivesse recuado, poderia ter saído com a razão porque nem sempre conseguimos controlar nossas reações, mas você insistiu no erro. O nome não é estranho e foi cruel da sua parte fazer isso”, comentou outra.

“O problema foi sua recusa em se desculpar”, finalizou uma terceira.