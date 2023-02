Tio se enfurece ao saber que o sobrinho tem o mesmo nome do seu filho

Nomes de bebê podem ser difíceis de escolher, ainda mais quando a família se envolve no processo de escolha. Um casal se viu em uma situação difícil depois que o irmão do homem decidiu nomear seu bebê com o nome escolhido por eles, que também não recuaram e seguiram com a escolha. Agora, com dois bebês com o mesmo nome, os novos pais estão precisando encontrar uma forma de lidar com a situação.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem levou sua história até o Reddit, onde reclamou sobre a forma como seu irmão “roubou” o nome do seu filho após uma simples conversa.

“Eu e minha esposa tivemos nosso filho semana passada. Já somos pais de duas meninas e ficamos animados com a chegada do nosso menino. Em minha família nós tradicionalmente esperamos para anunciar o nome do bebê após seu nascimento, mas costumamos mencionar nomes possíveis durante conversas”, explica.

“Há 1 ano, enquanto planejávamos nosso filho, minha esposa e eu comentamos com meu irmão que gostamos do nome Tyson para um menino. Minha cunhada e irmão ficaram animados e disseram que também gostavam do nome. Para mim era apenas uma validação e não significava que usariam o nome para um filho”, comentou o pai.

Ele passou a ser criticado

Seguindo com seu relato, o homem conta que em dezembro seu irmão e a esposa deram as boas-vindas ao filho e, apenas dois meses antes do nascimento de seu bebê, decidiram usar o nome que ele e a esposa pretendiam.

“Ficamos magoados quando ouvimos, pensamos em mudar o nome do nosso bebê. No fim, decidimos seguir com nossa decisão demos o nome ao nosso filho. Minha família não aceitou bem. Dissemos a eles que escolhemos o nome antes mesmo de engravidar, mas eles não aceitam isso”.

“Eles são os únicos que ainda não conheceram nosso filho e dizem que vão fazer isso no meu aniversário. Meus pais e outros irmãos seguem agindo estranho com a gente e parece que estão nos fazendo ter um sentimento ruim sobre nossa decisão. Agimos errado?”, questiona.

Entre os comentários, diversas pessoas defenderam a opinião do casal enquanto algumas afirmaram que eles deveriam ter sido mais diretos ao falar sobre o nome.

“Eles sabiam que vocês já tinham um nome. Eles tentaram usar o nascimento do seu primeiro filho para pegar o nome para eles e esperavam que vocês desistissem”, comentou uma pessoa.

“Você não agiu errado, eles que fizeram isso. Você os avisou e se eles gostaram tanto do nome deveriam ter avisado vocês. Eles apenas esperavam que vocês deixassem tudo de lado e seguissem com outro nome”, finalizou outra pessoa.