Ela se recusa a ir a um casamento se não puder levar seu cachorro: ‘Não é justo’

Uma mulher está sendo criticada pelos familiares após se recusar a ir ao casamento de sua tia se não foi autorizada a levar seu cachorro com ela. O animal, que tem a função de prestar suporte emocional para a mulher que sofre de ansiedade e fobia social, não foi permitido no local da celebração.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher conta no Reddit que seu cachorro é treinado para ser um animal de suporte emocional o que quebra os argumentos de sua tia sobre a não ser possível prever as ações do animal diante de uma multidão.

“Eu sinto um aumento de ansiedade quando estou perto de muita gente e meu cão é o que me ajuda a lidar com isso e evitar que eu tenha uma crise”, explica a mulher.

“Minha tia vai se casar em março e minha mãe quer que eu vá. O casamento terá no mínimo 100 pessoas e eu sei que não vou me divertir lá. Perguntei para minha mãe se meu cachorro poderia ir junto e ela me disse para perguntar para minha tia”, conta.

Ela não poderá levar o cão

Segundo a jovem, a tia está ciente da função do cachorro e do quão benéfico ele é para a jovem, mas ainda assim proibiu a presença do animal em seu casamento.

“Eu disse que ele é bom e se dá bem com pessoas, mas ela disse que não o quer lá, então eu disse que não vou ao casamento. Ela disse que eu tenho que me acostumar a sair sem meu cachorro”.

“Quando falei para minha mãe, minha mãe disse que o casamento é dela e que ela pode fazer o que quiser. Minha irmã diz que estou sendo louca e que devo ir de toda forma e superar a ausência do meu cão”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, a noiva tem razão uma vez que o animal não tem um certificado e prescrição de animal de suporte emocional.

“Isso deve estar fora do controle de sua tia também. Seu cão não tem direitos oficiais de um animal de suporte emocional por não ser certificado”, comentou uma pessoa.

“Você tem um animal de estimação e não um animal de suporte emocional. Ele não usa colete e não é certificado, então você não tem direito de levar ele aonde quiser”, finalizou outra.