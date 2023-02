Noiva exige que a sogra não seja convidada para o casamento e causa confusão

Um homem está reconsiderando seguir com os planos de casamento com sua noiva depois que um jantar em família acabou em uma grande confusão. Após o acontecimento, a mulher exigiu que os sogros não sejam convidados para a celebração.

Conforme publicado pelo The Mirror, o noivo desolado foi até o Reddit para pedir a opinião de outras pessoas sobre como agir diante da briga entre seus pais e sua noiva.

Sem se identificar, o homem de 27 anos conta que levou três anos para decidir pedir a noiva em casamento e afirma que a companheira tem ideias claras do que quer em seu grande dia, deixando pouco, ou nenhum, espaço para discussão.

“Minha noiva, vamos chamá-la de Lily, está em um relacionamento comigo há 3 anos. Estamos planejando o nosso casamento que é algo com o qual ela sonha desde muito nova. Ela está animada com isso e parece ter uma ideia clara do que quer”.

“Apesar de isso ser bom, eu também tenho algumas preocupações sobre o comportamento dela. Ela ficou obcecada com o planejamento e fica irritada sempre que dou minha opinião sobre qualquer coisa. Eu fico chateado com isso porque este é o meu casamento e quero ajudar a planejar também”, conta.

“Ela também se recusa a reconhecer minhas escolhas e eu também não consigo entender o motivo, mas ela despreza totalmente o meu irmão”.

Ele está reconsiderando o casamento

Seguindo com seu relato, o homem conta que a noiva teve um “grande surto” ao descobrir que ele escolheu o irmão como seu padrinho.

“Ela me disse que eu deveria fazer dele um convidado normal pois ela se sentiria desconfortável com ele no altar. Ela falou que tenho que escolher outra pessoa porque ela merece ser feliz no dia de seu casamento. Nós acabamos brigando feio e eu desabafei com meus pais”.

“Ontem nós fomos jantar com meus pais e o assunto do casamento surgiu. Eles acabaram brigando por causa de tudo o que aconteceu e minha mãe acabou ofendendo minha noiva, que agora exige que eu não convide meus pais para o casamento. Eu disse que não vou fazer isso e agora ela está com raiva de mim”.

“Meus pais pediram para eu reconsiderar o casamento, e meu irmão acha que ela surtou”, conta o homem que, em uma publicação de atualização, informou que iria conversar com a noiva sobre adiar o casamento.

“Se ela enlouquecer de novo vou considerar cancelar o casamento. A forma como ela está agindo hoje não é como a pessoa por quem me apaixonei”, explica.

Para os usuários do Reddit, ele deve partir direto para o cancelamento do casamento.

“Alguma coisa está seriamente errado aqui. Sua noiva parece estar fora de si! O dia do casamento também é seu dia”, comentou uma pessoa.

“Desculpe, mas o comportamento dela é um grande sinal de alerta. Você precisa desconvidar sua noiva”, finalizou outra.