Mundial do Catar: Meninas que fizeram topless no estádio apareceram e já estão em casa

Após desaparecimento e rumores de que haviam sido presas pelas autoridades do Catar, as duas torcedoras argentinas que fizeram topless no estádio de Doha, durante a final do Mundial finalmente deram sinal de vida.

O temor é que as duas mulheres, que foram retiradas do estádio pelas forças de segurança, tivessem sido detidas por violarem o rígido código de vestimenta adotado pelos países do Oriente Médio, o que no Catar pode dar pena de prisão ou, se o juiz for muito benevolente, uma multa pesada.

Tudo porque durante a cobrança do último pênalti que deu a vitória à Argentina, as mulheres foram filmadas com os peitos de fora e com apenas desenhos da bandeira de seu país cobrindo os mamilos. Em sua postagem, uma delas disse: " Fiz topless na final da copa do mundo, esta bandeira é dedicada a você, minha família e amigos e o mundo inteiro... muito amor.”

Ontem, ambas deram sinal de vida e disseram que conseguiram deixar o país em segurança. Em seu Instagram, “Noe”, que adotou o apelido de “Garota do Topless” publicou uma foto onde está no avião voltando para casa, com a legenda: “Antes que eles viessem me procurar”, referindo-se à polícia do Catar.

A outra, chamada Milu, disse que tinha voltado para a Europa e que tinha sentido muita saudades de casa durante o evento.

Apesar de alguns incidentes registrados durante o torneio no país, com excessos generalizados pelos torcedores e torcedoras, não houve nenhuma notícia de que algum estrangeiro tenha sido punido pela Justiça do país durante a Copa, apesar da rígida legislação contra vestimentas e costumes adotadas pelo país.